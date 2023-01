Moment horrible Le conducteur de l’Audi A5 percute une moto, envoyant le pilote voler dans les airs dans un accident de “rage au volant”

C’est le moment horrible où un conducteur d’Audi A5 percute une moto et envoie le pilote voler dans une prétendue attaque de rage au volant.

Quelques instants auparavant, les flics ont déclaré que le motocycliste était entré en collision avec un passager de la voiture – qui était sorti du véhicule et traversait la route.

Le motard essayant de récupérer son vélo après l’accident initial Crédit : Ben Lack

Le moment choquant où l’Audi argentée a percuté le motard Crédit : Ben Lack

Le conducteur Audi a monté le mur après l’accident Crédit : Ben Lack

Les images montrent le motocycliste se diriger vers son vélo renversé et tenter de remonter dessus.

Mais le conducteur de l’Audi A5 argentée a accéléré directement sur la moto et son pilote, ont déclaré les flics.

On peut voir la voiture percuter le motocycliste avant de monter un mur devant, le faisant s’effondrer.

Lorsque le motard a échappé à la blessure, il a tenté de fuir, mais il a été poursuivi par le conducteur Audi dans la rue.

Le propriétaire de la voiture est ensuite revenu vérifier l’état de son véhicule gravement endommagé avant de s’enfuir à pied.

La police de Great Manchester a lancé une enquête majeure sur cet épisode bizarre.

Un porte-parole a déclaré: “ Vers 13 h 15 le jeudi 12 janvier, des agents ont été appelés pour un accident de la route entre une moto et un piéton suivi d’une nouvelle collision entre une voiture et la même moto sur Stockport Road à Levenshulme.

“Des agents se sont rendus sur les lieux, et le motard de 22 ans et le piéton de 22 ans ont tous deux été transportés à l’hôpital avec des blessures graves.

“Le conducteur de la voiture a pris la fuite à pied.

“Les premières enquêtes ont établi que le passager d’une Audi A5 argentée marchait dans une rue latérale de Stockport Road.

“Peu de temps après, il a traversé Stockport Road dans une circulation à l’arrêt et un motocycliste est entré en collision avec le piéton.

“Quelques secondes plus tard, le conducteur de l’Audi A5 argentée s’est dirigé intentionnellement vers la moto et le pilote, les heurtant tous les deux.

“Le conducteur a ensuite quitté le véhicule et a couru après le motard et est rapidement revenu à son véhicule et a ensuite pris la fuite à pied en descendant Jean Close, laissant son passager blessé au sol.”

L’inspecteur Chris Forrester du district de GMPs City of Manchester North a ajouté: “Il y avait un certain nombre de personnes sur les lieux passant devant ou dans des voitures cet après-midi et nous aimerions parler à tous ceux qui ont été témoins de cet incident, ou qui pourraient avoir une caméra de tableau de bord ou Images de vidéosurveillance montrant l’attaque.

“Il s’agit d’un spectacle inacceptable de violence et de conduite imprudente, et nous avons besoin de l’aide du public pour aider à retrouver le contrevenant et à mieux comprendre les circonstances.”

Toute personne ayant des informations ou des images est priée de contacter la police au 0161 856 1146 ou 101, en citant le numéro de journal 1523 du 12/01/2023.

Les témoins peuvent également signaler en utilisant leur outil de signalement ici.

Vous pouvez également contacter anonymement l’association caritative indépendante Crimestoppers au 0800 555 111.