Moment horrible : deux commerçants juifs brutalement battus par un voyou lors d’une attaque « antisémite » aléatoire

« Je tiens à remercier les membres du public qui nous ont appelés et nous ont demandé de venir en aide à ces deux messieurs et reconnaissants de leur aide, ce qui nous a permis de localiser un suspect. »

« J’ai été en contact avec des membres de la communauté juive locale et je fournis des patrouilles supplémentaires tout au long de la journée pour rassurer la communauté. Veuillez leur parler si vous avez des inquiétudes.

« Si vous agressez quelqu’un, vous pouvez vous attendre à ce que nous fassions tout notre possible pour enquêter et vous retrouver.

«Je sais que les habitants de Haringey seront bouleversés par une attaque aussi horrible et nous ne tolérerons pas que quiconque dans notre communauté soit ciblé ou blessé.

Le surintendant principal Simon Crick, qui dirige les services de police à Enfield et Haringey, a déclaré: « En ce jour le plus important, c’est un terrible rappel que les crimes de haine existent toujours.

Les dirigeants juifs locaux ont qualifié l’incident d' »attaque brutale et non provoquée », qui, selon eux, a été alimentée par l’antisémitisme.

Des images montrent les deux hommes quittant le magasin, avant d’être approchés par un homme seul vêtu d’une doudoune sombre et d’un pantalon sombre.

L’horrible attaque a vu les deux hommes perdre leur kippa, une victime souffrant d’ecchymoses et d’une main fracturée tandis que le deuxième homme a également été gravement meurtri et blessé à l’œil.

