Moment horrible, des amis traversent des flammes imposantes pour échapper aux incendies de forêt qui ravagent la Turquie, faisant six morts

Une vidéo HORRIFIANTE montre le moment où un groupe d’amis a évité de justesse la mort dans des incendies de forêt en Turquie alors qu’ils traversaient les flammes.

Les équipes de pompiers ont combattu les incendies pour un quatrième jour alors que le nombre de personnes tuées dans les incendies de forêt qui ont balayé le sud du pays est passé à six samedi.

9 La voiture roulant à travers les feux de forêt Crédit : Reuters/Mahmut Aktan

9 Le mur de flammes devant la voiture Crédit : Reuters/Mahmut Aktan

9 Les hommes sont finalement contraints de battre en retraite Crédit : Reuters/Mahmut Aktan

Des images tournées depuis la banquette arrière montrent les hommes conduisant le long d’une route forestière avec des flammes de chaque côté du véhicule et de la fumée bloquant le soleil.

Leur voiture rencontre un mur de flammes bloquant la route, les forçant à faire marche arrière à la hâte et à battre en retraite sur la route.

Lorsqu’ils s’éloignent en toute sécurité, le passager regarde les flammes alors que la fumée continue de s’élever.

On ne sait pas exactement où les hommes essayaient de se rendre, mais il y a des bagages dans leur voiture, indiquant qu’ils pourraient faire partie des milliers de personnes forcées de fuir les flammes.

Des touristes paniqués se sont précipités samedi au bord de la mer pour attendre les bateaux de sauvetage après avoir reçu l’ordre d’évacuer certains hôtels de la station balnéaire égéenne de Bodrum en raison des dangers posés par les incendies de forêt à proximité.

Les pires incendies se sont produits dans les régions de Manavgat et d’Akseki dans la province d’Antalya, où des vents forts ont poussé le feu vers les agglomérations.

9 Feux de forêt près de Marmaris, sur la côte méditerranéenne de la Turquie. Crédit : Rex

9 Un hélicoptère larguant de l’eau sur le feu Crédit : Rex

9 Les touristes regardent sur la plage la fumée des flammes s’élever en arrière-plan Crédit : AFP

9 Une photo des incendies prise depuis un satellite Crédit : Reuters

9 Les premiers ont tué six personnes jusqu’à présent Crédit : Getty

9 Flammes rougeoyantes dans les montagnes derrière un village Crédit : Getty

Quelque 400 personnes touchées par les incendies à Manavgat ont été soignées dans des hôpitaux et libérées, tandis que 10 autres étaient toujours hospitalisées pour des blessures causées par le feu.

Au moins cinq personnes sont mortes des incendies à Manavgat et une à Marmaris, des villes situées sur la Méditerranée et sont des destinations touristiques.

Un homme de 82 ans et un couple marié sont décédés tandis que plus de 50 personnes ont été hospitalisées et des dizaines de maisons ont été incinérées.

Un volontaire de 25 ans est mort dans un autre incendie près de la station balnéaire turque de Marmaris (200 miles) à l’ouest d’Antalya.

L’agence publique Anadolu a déclaré que l’homme apportait de l’eau potable aux pompiers, mais qu’il a eu un accident de moto et a péri dans l’incendie.

A Marmaris, 159 personnes ont été soignées à l’hôpital et une personne était toujours en traitement pour des brûlures.

Les feux de forêt sont courants dans les régions méditerranéennes et égéennes de la Turquie pendant les mois d’été arides.

Une vague de chaleur dans le sud de l’Europe, alimentée par l’air chaud d’Afrique, a provoqué des incendies de forêt dans toute la Méditerranée.

La semaine dernière, des touristes égoïstes ont frappé la plage malgré les scènes apocalyptiques alors que la Turquie est ravagée par des incendies de forêt.

Les images choquantes montrent des vacanciers russes prenant des selfies alors qu’ils sont entourés par un enfer qui aurait été causé par des incendiaires.