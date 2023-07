Moment honteux Le PCSO refuse de répondre à une agression à seulement 200 mètres de là … parce qu’il « ne voulait pas s’en occuper »

C’est le moment honteux où un PCSO de la police de Sussex a refusé de se rendre à une agression – même s’il n’était qu’à 200 mètres.

L’officier était garé sur le bord d’une route à Lancing, dans le West Sussex, jeudi, alors qu’une agression s’est produite à 26 secondes devant une coopérative voisine.

Le conducteur a parlé au PCSO alors qu’il attendait près d’un carrefour 1 crédit

Des images ont montré comment un conducteur s’est approché du véhicule de police marqué avant de baisser sa vitre.

Ils ont parlé à l’agent de la « perturbation » au magasin Co-op, lui demandant de se précipiter sur les lieux.

Il a dit que des passants avaient appelé le 999 mais que les flics n’étaient pas encore arrivés.

Le chauffeur a déclaré: « Vous devez vous rendre à la coopérative. Honnêtement, il y a juste eu une bagarre là-bas parce que les gens essaient d’arrêter les voleurs à l’étalage contre lesquels vous ne faites rien.

« Il y a un membre du public qui vient d’être agressé par une jeune fille de 15 ans qui est ivre, s’est fait jeter un verre au visage, a reçu un coup de poing. »

Mais l’officier a semblé refuser d’assister à l’incident, rapporte MailOnline.

On l’a entendu répondre: « ‘Je ne suis pas une unité d’intervention malheureusement. »

Le témoin a alors dit au PCSO : « ‘Je sais que vous ne l’êtes pas, mais la vue de la voiture les fera se disperser.’

Mais il a répondu : « Ouais mais après je vais devoir m’en occuper. »

L’automobiliste s’est ensuite éloigné de l’officier avant que l’échange ne soit partagé sur TikTok.

Les agents de soutien communautaire de la police travaillent avec la police et partagent certains de leurs pouvoirs, mais pas tous.

Les PCSO n’ont pas le pouvoir d’arrêter, bien qu’ils puissent demander à un agent de police de détenir un individu.

Leurs pouvoirs sont limités à des choses telles que l’émission d’amendes forfaitaires, l’exigence du nom et de l’adresse d’une personne antisociale et le retrait d’alcool d’une personne âgée de moins de 18 ans.

La police de Sussex a confirmé qu’elle enquêtait sur l’incident et s’est excusée pour le « langage maladroit » du PCSO.

Un porte-parole de la police de Sussex a déclaré: « Nous sommes au courant d’une séquence vidéo d’un officier de soutien communautaire de la police (PCSO) en équipage unique approché par un membre du public pour signaler un incident à Lancing.

« L’affaire nous a été signalée et un policier a assisté à l’incident en urgence. Le PCSO s’est également rendu sur les lieux.

« L’enquête sur un rapport d’agression et de vol à l’étalage fait l’objet d’une enquête en direct, et la victime a été contactée par des agents. »

Le surintendant de la police locale du West Sussex, Nick Dias, a ajouté: « Assurer la sécurité du public et se sentir en sécurité est primordial et nos agents et PCSO travaillent dur pour lutter contre la criminalité et les comportements antisociaux, souvent dans des circonstances difficiles.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec des détaillants et des partenaires locaux pour aider à prévenir et à répondre aux comportements antisociaux et aux agressions contre les employés des magasins.

« Nous sommes désolés pour le langage maladroit utilisé par le PCSO dans cet échange et reconnaissons l’inquiétude du public.

« Une unité de police a été dépêchée sur les lieux en priorité. Notre réponse à cet incident est en cours d’examen. »