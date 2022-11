Moment historique : la première femme maire de Coldstream a prêté serment

Resplendissante dans une robe rouge avec une bordure noire, une cravate rouge et des talons rouges, Ruth Hoyte a posé sa main sur la Bible, a regardé le juge Jeremy Guild – paré de sa robe noire et rouge – et est entrée dans l’histoire.

Hoyte a été officiellement assermentée par la Guilde le lundi 7 novembre en tant que première femme maire du district de Coldstream.

Après que Guild ait prêté serment au reste du conseil, Hoyte a prononcé son premier discours devant la galerie bondée, qui comprenait sa famille.

« Je suis très excitée d’être ici, dit-elle. « Je sais que nous avons un personnel fantastique ici dans le district. Je regarde autour de la table et je vois un conseil très diversifié et très dynamique, et j’ai hâte de travailler avec vous.

Les nouveaux arrivants Jeremy Levy et Simone Runyan, qui ont placé deux plumes sur la Bible pour reconnaître que le district se trouve sur le territoire non cédé des Syilx, et les titulaires Stephanie Hoffman, Pat Cochrane et Doug Dirk, qui ont fait rire la salle avec sa déclaration après avoir signé son serment d’office.

“J’espère que ce n’est que dans ces circonstances que je me présenterai devant vous”, a déclaré Dirk au juge de la Cour suprême, qui a ri.

L’homme que Hoyte remplace en tant que maire de Coldstream, Jim Garlick, a également prêté serment à un nouveau poste de conseiller.

L’ancien conseiller Richard Enns était parmi ceux présents dans la tribune pour assister à l’assermentation du nouveau conseil.

« Je m’en voudrais de ne pas mentionner notre conseil précédent », a déclaré Hoyte. «Conseil. Enns est présent. Merci d’être le gars à côté de moi. Et merci au con. (Glen) Taylor, qui n’est pas là ce soir. J’ai toujours apprécié ses commentaires attentionnés et réfléchis.

Dans son allocution, Hoyte a déclaré qu’elle appréciait le fait qu’un certain nombre de projets aient été achevés et que certains soient en cours.

“Nous allons les terminer et nous allons passer à de très belles choses”, a-t-elle déclaré. « Je tiens à remercier tous les résidents qui ont soumis des questions et des réponses à certains des sondages communautaires. Nous allons baser une grande partie de nos plans sur ceux-ci, et j’ai hâte de faire participer les résidents dans leur ensemble.

À l’hôtel de ville de Vernon, six des sept titulaires et le nouveau «Guy» étaient assermentés par le juge Richard Hewson.

Le maire Victor Cumming a été rejoint par les titulaires Kari Gares, Teresa Durning, Akbal Mund, Brian Quiring et Kelly Fehr, et le conseiller nouvellement élu Brian Guy – tous éblouissants portant leurs plus beaux atours – devant une grande galerie.

“Il y a eu des succès significatifs au cours des quatre dernières années et cela continue de faire de Vernon un endroit idéal pour vivre, travailler et jouer pour tous”, a déclaré Cumming dans son discours au conseil. « Y compris l’entretien des systèmes d’infrastructure, le détournement des matières organiques, la modernisation des parcs, les systèmes de transport actif, les réseaux routiers, les intersections… »

Cumming a déclaré que les défis à venir auxquels le conseil sera confronté sont déjà connus.

«Le centre culturel du Grand Vernon, le Kin Race Track Athletic Park, le centre de vie active nouvellement approuvé, complétant le sentier du canal Grey, les actions climatiques pour l’adaptation et l’atténuation», a-t-il déclaré. “Même les Jeux d’hiver de la Colombie-Britannique de 2022 en 2023. Mise à jour de notre plan communautaire officiel, et bien d’autres.”

Chaque conseil se met au travail avec ses premières réunions régulières le 14 novembre.

