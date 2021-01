Peu de temps après son réveil jeudi à son domicile de San Antonio, Logan Riely a appris que le vice-président élu Kamala Harris avait retweeté l’une de ses photos.

«Mon, ma photo?» Balbutia Riely. « Vraiment? »

Oui, vraiment, la photo qui a aidé à capturer l’histoire mercredi soir lorsque Becky Hammon, la meilleure entraîneure adjointe des San Antonio Spurs, est devenue la première femme à servir d’entraîneur-chef dans un match de la NBA.

Cela s’est produit lorsque l’entraîneur-chef des Spurs, Gregg Popovich, a été expulsé au cours du deuxième quart du match de l’équipe contre les Lakers de Los Angeles. Alors que Popovich quittait le tribunal, il désigna Hammon. Elle a rapidement assumé les fonctions d’entraîneur-chef.

La photo de Riely montre les Spurs sortant d’un temps mort et Hammon, 5-6, attirant l’attention de quatre joueurs, dont deux mesurent plus d’un pied de plus qu’elle.

Vêtu de noir, les cheveux tirés en chignon, Hammon, 43 ans, est légèrement penché en avant. Étendant son bras droit pour l’emphase. Regarder les joueurs avec intensité.

Cependant, la photo mémorable de Riely comprend une note de bas de page: elle a en fait été prise quelques minutes avant que Popovich ne soit éjecté avec 3:56 à jouer au deuxième quart. Il a reçu deux fautes techniques pour s’être disputé avec des officiels.

«Félicitations, @BeckyHammon», a tweeté Harris, la première femme de l’histoire des États-Unis à être élue vice-présidente. «Vous êtes peut-être le premier, mais je sais que vous ne serez certainement pas le dernier. »

Riely, photographe de l’équipe des Spurs, a laissé échapper un petit rire en lisant le tweet, attaché à une histoire d’ESPN sur la nuit historique de Hammon.

« Oh, wow », a déclaré Riely, 27 ans et à peine sorti de sa première année en tant que photographe de la NBA.

Sa photo a également attiré l’attention de Donna de Varona, qui a remporté deux médailles d’or en natation aux Jeux olympiques de 1964 et a été l’une des premières femmes à se lancer dans la radiodiffusion sportive.

«J’adore ça», a-t-elle dit à propos de la photo. «Voici cette petite femme minuscule et ces gars-là, ils sont déterminés. Ils écoutent. Ils sont respectueux. »

De la façon dont de Varona le voit, cette histoire a commencé à se dérouler avant même la naissance de Riely, beaucoup moins âgée pour prendre un appareil photo. C’était en 1990 et de Varona a raconté l’histoire de la première femme à être entraîneure adjointe dans une équipe masculine de basketball de Division I.

Rick Pitino, alors entraîneur-chef du Kentucky, avait embauché Bernadette Locke-Mattox comme membre de son équipe d’entraîneurs.

« Il a été l’un des premiers à l’obtenir », a déclaré de Varona à propos de Pitino. «Il sentait qu’elle pouvait communiquer avec les joueurs d’une manière différente de lui. »

Riely étudiait le photojournalisme à l’Université de l’Ohio lorsque Hammon, qui était six fois All-Star de la WNBA, a marqué pour la première fois dans le monde du sport masculin.

En 2014, elle est devenue la première femme entraîneur à temps plein dans l’une des quatre grandes ligues sportives professionnelles masculines lorsqu’elle a rejoint l’équipe d’entraîneurs des Spurs en tant qu’assistante. L’histoire a continué à se construire.

En juin 2018, Hammon a été promu meilleur assistant après que James Borrego ait quitté les Spurs pour devenir entraîneur-chef des Charlotte Hornets. L’inévitabilité flottait dans l’air.

Depuis 1996, l’année où il a succédé à l’entraîneur-chef des Spurs, Popovich avait été expulsé 25 fois – plus que tout autre entraîneur de la NBA au cours de la même période. Lorsqu’il a été expulsé pour la dernière fois, le 16 novembre 2019, Tim Duncan a repris les fonctions d’entraîneur-chef. Mais Duncan est parti.

Lorsque Popovich a quitté le tribunal mercredi soir, il a clairement indiqué que Hammon était aux commandes. La photo de Riely a clairement montré que les joueurs avaient compris.

Brandi Chastain, la star du football à la retraite, a pris note de la photo. Bien sûr, elle a fait l’objet de la photo peut-être la plus emblématique de l’histoire du sport féminin – une photo dans laquelle elle a déchiré son maillot pour célébrer son penalty victorieux pour l’équipe nationale féminine américaine contre la Chine lors de la finale de la Coupe du monde 1999.

« Honnêtement, j’ai l’impression que Becky est là depuis toujours et qu’il n’y a rien d’inhabituel chez elle dans cette position », a déclaré Chastain. «C’est peut-être parce que je vois Becky comme un entraîneur – pas un entraîneur féminin, pas un entraîneur masculin – mais comme un entraîneur. Et cette image pour moi, c’est à quoi ressemble un entraîneur lorsqu’il donne des instructions et encourage ses joueurs pendant un match.

«C’est donc un événement historique, mais je pense que c’est exactement à cela que les femmes ont leur place.»

Hammon n’a pas été le seul à recevoir des distinctions.

« C’est la photo que vous voudriez raconter », a déclaré Andy Bernstein, un photographe dans sa 40e année avec la NBA, à propos de la photo de Riely. «Vous devez susciter l’émotion, mais vous devez aussi raconter l’histoire, et cela raconte certainement l’histoire. »

Riely est diplômé de l’Université de l’Ohio en 2016 et l’année suivante, il était dans la cour des grands – photographe d’équipe pour les Braves d’Atlanta. Mais deux ans plus tard, il a été licencié et a passé les six mois suivants à la pige.

Puis en septembre 2019, il était de retour chez les pros – l’un des 30 photographes de l’équipe de la NBA après avoir accepté une offre des Spurs.

Riely a obtenu l’aide de Bernstein, qui en 2018 a été nommé récipiendaire du Curt Gowdy Media Award par le Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

«J’ai aidé à l’entraîner en quelque sorte», a déclaré Bernstein.«C’est un gars très sympathique et coachable. Lui étant le petit nouveau du quartier, pour ainsi dire, c’est génial qu’il soit passé. »

Mercredi, Riely a utilisé un Nikon D5 avec un objectif de 70 mm à 200 mm. Avec deux caméras distantes également utilisées, il a téléchargé 933 images pendant le match et elles ont été transmises du AT&T Center, l’arène principale des Spurs, aux bureaux de photo de la NBA à Seacaus, New Jersey.

De là, un éditeur a sélectionné et sous-titré 151 photos et les a téléchargées dans les bureaux new-yorkais de Getty Images, qui distribue des photos dans le monde entier.

Au moment où la photo a été prise, les Spurs traînaient 53-41 et ils ont fini par perdre, 121-107. Mais ce n’est pas une photo du tableau de bord qui est devenue virale.

«Elle est au centre de l’attention, comme elle devrait l’être», a déclaré Riely à propos de l’image qui valait ces 1 000 mots.