“Moment historique dans le rêve olympique de l’Inde” – Nita Ambani salue le projet de constitution nouvellement modifié de l’AIO

Nita Ambani, membre du Comité international olympique (CIO), a salué aujourd’hui (5 novembre) le projet de constitution récemment amendé de l’Association olympique indienne (AIO), le qualifiant de moment marquant du rêve olympique indien.

Tout en exprimant son optimisme dans le projet de constitution amendé de l’AIO, elle a déclaré : “Un moment historique dans le mouvement olympique indien alors que nous nous dirigeons vers un avenir plus inclusif et prometteur.”

Juge à la retraite, le juge L Nageswara Rao a préparé le projet final de la constitution modifiée de l’AIO, conformément aux recommandations formulées par la Haute Cour de Delhi le 16 août 2022 et en étroite consultation avec le CIO pour s’assurer qu’il respecte la Charte olympique et les principes fondamentaux principes de bonne gouvernance au sein du Mouvement olympique.

La constitution modifiée a établi certains changements clés, qui peuvent être formellement adoptés lors de son assemblée générale le 10 novembre, après quoi les élections de l’AIO auront lieu avant la prochaine réunion de la commission exécutive du CIO du 5 au 7 décembre 2022.

Parmi ses modifications figurent des mesures visant à introduire une plus grande représentation des athlètes avec 8 sportifs de mérite exceptionnel (SOM) et une plus grande représentation des femmes dans divers postes administratifs et électoraux.

Nita Ambani, a ainsi salué la plus grande représentation des athlètes et des femmes dans le projet de constitution nouvellement amendé de l’AIO.

Elle a déclaré : « Je félicite le juge Nageswara Rao pour un moment historique dans le mouvement olympique indien alors que nous nous dirigeons vers un avenir plus inclusif et prometteur. Le projet de constitution amendé de l’AIO rédigé en consultation avec mes collègues du CIO me rend très optimiste, en particulier avec les mesures prises pour une plus grande représentation des athlètes et des femmes dans l’administration du sport indien.

2023 est une année clé pour le Mouvement olympique indien, puisque l’Inde accueillera la Session du CIO à Mumbai. Cette session sera la première fois en 40 ans que l’Inde accueillera une Session du CIO et constitue une étape importante dans le parcours olympique de l’Inde.

Commentant davantage le nouveau projet d’amendement constitutionnel, elle a déclaré : « Je crois fermement que cela ouvre la voie à l’Inde pour réaliser son véritable potentiel dans le sport. J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec les membres nouvellement élus de l’AIO pour alimenter les ambitions olympiques de l’Inde, à commencer par l’accueil réussi de la Session 2023 du CIO à Mumbai et de la Maison de l’Inde aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Jaï Hind !

Plus tôt cette année, Mme Ambani avait dirigé une délégation pour la candidature de l’Inde à l’organisation de la Session du CIO en 2023, où l’Inde a obtenu les droits à la quasi-unanimité après une interruption de 40 ans.

Il convient de noter que la Session du CIO accueillera les membres du CIO, les délégués des Fédérations Internationales (FI) et d’autres parties prenantes clés du Mouvement olympique et offrira à l’Inde une occasion importante de montrer son ambition sportive.

Nita Ambani, en tant que membre du CIO et présidente fondatrice de la Fondation Reliance, a été une ardente défenseure d’une politique « l’athlète d’abord » et a été une fervente promotrice du sport féminin et féminin. Les multiples programmes de sports pour le développement « de la base à l’élite » gérés par la Reliance Foundation se sont également concentrés sur la fourniture d’expériences et d’installations de classe mondiale aux athlètes à travers le pays, avec un accent particulier sur l’augmentation de la participation et du succès des filles et des femmes athlètes.

