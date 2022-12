Moment hilarant, un touriste s’approche trop près du cheval de la garde du roi alors qu’il pose pour une photo – tout le monde dit la même chose

UN TOURISTE a eu le choc de sa vie après s’être trop approché d’un cheval de la Garde du Roi.

Posant pour une photo, l’homme et la femme se dirigent vers une monture noire à l’extérieur de Horse Guards Parade à Londres.

Le couple pose pour des photos à côté du cheval Blues and Royals devant Horse Guards Parade à Londres Crédit : Facebook

Mais quelques instants plus tard, le touriste se fait piquer par la bête à sabots qui a jugé qu’ils se rapprochaient trop Crédit : Facebook

Avec un sourire narquois, le type met son bras autour de son collègue poseur, et ils clignotent leurs blancs nacrés.

Mais quelques secondes plus tard, la bête à sabots, montée par un soldat des Blues et des Royals, fait pivoter la tête.

Il se dirige ensuite vers le manteau du touriste inconscient avant de prendre un gros grignotage le jour de Noël de son bras.

Complètement pétrifié par le pincement, l’homme saute hors de sa peau en laissant échapper un “urgghh” paniqué.

Le chat effrayé chasse ensuite sa compagne alors qu’il galope vers la sécurité.

L’incident du 25 décembre a déclenché des rires ravis parmi les spectateurs de l’attraction touristique populaire, à deux pas du palais de Buckingham.

Et c’était suffisant pour donner un grand sourire au soldat à cheval habituellement imperturbable de la Household Cavalry.

Mais il était clair pour tout le monde, à l’exception du duo effrayé, qu’ils n’avaient clairement pas reçu le mémo, leur criant dessus depuis un panneau juste derrière eux.

En gros caractères gras, il avertit les parieurs : “Attention, les chevaux peuvent donner des coups de pied ou mordre !”

Un utilisateur de Facebook a été rendu hystérique par la vidéo téléchargée sur le site de médias sociaux, plaisantant : “Haha et que dit ce signe à côté de lui ?”

Un deuxième a sonné: “J’ai dû penser qu’il y avait des friandises cachées.”

Tandis qu’un troisième plaisantait : « Cheval affamé ».

Ce n’est pas la première fois que des touristes se heurtent aux gardes emblématiques des arches de Horse Guards Parade.

Plus tôt ce mois-ci, un sauveteur s’est emporté contre une touriste après avoir frappé son cheval à trois reprises.

La jeune femme posait pour une photo lorsque l’animal s’est apparemment trop rapproché et l’a giflé à plusieurs reprises.

La Household Cavalry a été formée en 1992, en tant qu’union entre deux des régiments les plus anciens de l’armée britannique : les Life Guards et les Blues and Royals.

Les Life Guards et les Blues and Royals existent depuis des siècles – exerçant des fonctions depuis les années 1660.