Moment hilarant où maman pousse son rival au sol lors d’une course amusante lors de la journée sportive de l’école

C’est le moment hilarant où une maman super compétitive a poussé un rival au sol sur une course ludique sportive scolaire.

Katie McDermott, 25 ans, de Coventry, a envoyé un autre parent voler quand elle lui a donné un coup de coude lors de l’événement léger de mercredi.

Les deux mamans étaient presque à égalité lors de la journée du sport mercredi 1 crédit

Les images montrent la maman compétitive prenant le contrôle de la course avec une poussée au bon moment 1 crédit

Katie McDermott, 25 ans, était prête à tout pour gagner mercredi 1 crédit

Elle était prête à jouer sale si cela signifiait qu’elle avait une chance de gagner – et des images montrent qu’elle n’a pas réfléchi à deux fois.

Dans une vidéo filmée depuis la ligne de touche de la journée sportive, la maman rousse fait une course folle vers la ligne d’arrivée.

Après avoir réalisé qu’elle était sur le point d’être battue, Katie a poussé son concurrent – envoyant la femme voler.

Katie a déclaré: “J’ai dit à ma fille que je serais numéro un, alors je devais l’être.

“Je pouvais voir qu’elle gagnait – alors je lui ai juste donné un coup de coude rapide et elle a décollé dans les airs.”

Avec le recul, Katie ne peut pas identifier ce qui est arrivé ici – mais a ressenti l’instinct de faire tout ce qu’il fallait.

Elle a déclaré: “Je ne sais pas ce qui m’a poussé à le faire, je pensais juste à quel point je voulais tellement gagner.

“Je ne connaissais pas très bien la maman – tout le monde était choqué mais nous avons continué comme d’habitude après.”

A maintenant un message pour la maman qu’elle a jetée au sol – et espère qu’il n’y a pas de rancune.

Katie a dit : “Si tu vois ça, désolée de t’avoir poussé – je ne voulais pas t’envoyer voler !

“Je ne le regrette pas, car j’ai gagné !”

