Moment hilarant où deux femmes tentent de charger une garde-robe géante dans le train alors que des passagers déconcertés aident

C’est le moment hilarant où deux femmes essaient de glisser une garde-robe géante dans un train sous les yeux de navetteurs déconcertés.

Les téléspectateurs perplexes ont inondé les commentaires après le partage du clip sur Twitter, car la tentative audacieuse a été qualifiée de “ridicule”.

La tentative audacieuse a été qualifiée de «ridicule» alors que les femmes se débattaient avec le placard Crédit : Ronke Phillips, ITV News/Twitter

Le clip hilarant montrait d’autres passagers essayant d’aider Crédit : Ronke Phillips, ITV News/Twitter

Bien qu’elles soient clairement trop grandes pour passer les portes du train, les femmes têtues ne prenaient pas non pour réponse.

Sous les yeux confus d’autres passagers, ils tentent toujours de le faire monter dans le train au sommet d’un chariot.

Mais avec leurs bouffonneries retardant le départ du train, certains navetteurs semblaient obligés de se joindre à l’effort hilarant.

Et alors qu’ils continuaient d’essayer et d’échouer à installer les meubles dans le wagon, certains téléspectateurs ont souligné que le personnel des chemins de fer semblait “permettre à ces bouffonneries de continuer, ce qui semble encore plus ridicule”.

D’autres utilisateurs de Twitter ont rapidement pris les commentaires pour avoir leur mot à dire sur le clip ridicule.

Une personne a dit : “Lol c’est immense… Une nouvelle excuse pour un train retardé !”

“S’il vous plaît, dites-moi qu’ils plaisantaient”, a déclaré un autre.

Les images déroutantes ont conduit un troisième à se demander: “Comment l’ont-ils amené à la gare? Comment a-t-il traversé les barrières de billets?”

Un autre clip hystérique faisant le tour de la Coupe du monde au Qatar a vu des fans australiens essayer d’amener un kangourou gonflable géant dans le stade.

Le personnel perplexe du stade a ensuite passé le gonflable dans leur scanner de sécurité, ce qui a amené les téléspectateurs à plaisanter en disant qu’ils devaient “vérifier sa pochette”.

Le mois dernier, une autre vidéo a laissé les utilisateurs des médias sociaux dans les points de suture alors que quatre parachutistes dans une démonstration militaire se sont écrasés un par un dans des portails – l’un d’entre eux qualifiant le clip de “hilarant”.