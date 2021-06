Moment hilarant Google Earth capture un homme en train de l’empiler en traversant la route

Un utilisateur de TIKTOK a découvert le moment hilarant où un homme a trébuché sans grâce en traversant la route après avoir été capturé par Google Earth.

L’homme a fait une chute à un moment plutôt malheureux, tout son voyage étant pris dans une série de clichés.

La première image montre l’homme traversant la route Crédit : TikTok / hidden.on.google.earth

Le deuxième cliché le montre complètement empiler Crédit : TikTok / hidden.on.google.earth

L’homme peut alors être vu sur le sol après sa chute malheureusement chronométrée Crédit : TikTok / hidden.on.google.earth

Hidden on Google Earth a rassemblé plus de deux millions de followers après avoir parcouru la carte et trouvé des moments intéressants, drôles et franchement bizarres.

Dans l’un, l’affiche zoome sur un homme qui traverse la rue et entre dans une crise de nerfs alors qu’il passe au plan suivant où l’homme l’empile complètement.

La séquence devient encore plus drôle alors que la dernière image le montre au sol avec un coup de pied en l’air.

Dans un autre clip intitulé « qu’est-ce que c’est ??? » posté sur TikTok, l’utilisateur peut être vu en train de zoomer sur une zone bâtie sur Google Earth avant de passer à Street View.

L’utilisateur de TikTok zoome dans une zone construite dans un autre clip avant de trouver quelque chose de « effrayant » Crédit : Instagram / Caché sur Google Earth

Un objet bizarre peut être vu dans le ciel, mais beaucoup ont affirmé que ce n’était qu’un oiseau Crédit : Instagram / Caché sur Google Earth

La vue est ensuite inclinée vers le haut, où un objet bizarre peut être vu dans le ciel.

De nombreux téléspectateurs effrayés ont commenté qu’il pourrait s’agir d’un OVNI, mais d’autres ont rejeté ces affirmations et ont souligné qu’il ne s’agissait probablement que d’un pigeon.

L’un d’eux a écrit : « Qu’est-ce que c’est que ce frère… Est-ce un ovni ou quelque chose comme ça ?… Effrayant cependant. »

Tandis qu’un autre intervenait : « Uuuh c’est un oiseau. »

L’utilisateur a également découvert le moment où la voiture de Google Earth a fait un petit détour par rapport à son itinéraire pour un McDonald’s effronté à emporter.

Le clip montre le véhicule faisant le tour d’un service au volant en Pologne, le bras du conducteur étant même visible en train de remettre le paiement.

Dans une autre capture étrange de Google Earth, un chat peut être vu debout sur ses pattes arrière tout en pointant ses pattes avant vers une femme – comme s’il lançait une sorte de sort.