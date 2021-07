Moment hilarant, des dizaines de baigneurs se bousculent pour les meilleurs endroits socialement éloignés sur la plage d’Alicante après avoir fait la queue à partir de 6 heures du matin

C’est le moment où les amateurs de plage se lancent sur le signal d’un sauveteur pour battre leurs rivaux sur le meilleur terrain « socialement éloigné » d’une plage espagnole populaire.

La course désespérée a été filmée à Torrevieja à Alicante avec des scènes similaires rapportées à travers le pays alors que la saison touristique démarre.

3 On peut voir les baigneurs attendre à partir de 6h du matin que le maître nageur donne le signal Crédit : Flash info

3 Et puis c’est parti ! Les baigneurs s’élancent vers les meilleurs spots Crédit : Flash info

Les baigneurs de Torrevieja attendraient tous les jours dans une file d’attente à l’extérieur de la plage à partir de 6 heures du matin pour s’emparer d’un terrain dans le sable.

Pour arrêter la propagation de Covid, une grille a été disposée dans le sable qui indique où les baigneurs peuvent s’allonger.

Beaucoup sont prêts à sprinter vers un terrain avec leur chaise de plage et leur glacière à la main, surpassant tous ceux qui se mettent sur leur chemin.

Dès qu’un sauveteur donne le signal, les hordes de baigneurs courent vers le sable et se battent pour les meilleurs spots.

Malgré l’augmentation des cas de Covid, il est peu probable que l’Espagne soit ajoutée à la liste orange plus de sitôt, ont déclaré les ministres.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Le ministère des Transports (DoT) a déclaré à l’industrie du voyage que l’Espagne ne serait pas ajoutée de façon imminente, avec la prochaine mise à jour en août, selon le Télégraphe.

Ils ont également ajouté que l’ajout de la France était un changement de voyage « ponctuel ».

Mais les plages de la Costa del Sol ont peut-être de nouveau fermé la nuit et de nouveaux couvre-feux imposés alors que l’Andalousie fait face à une cinquième vague d’infections à coronavirus et à une « augmentation rapide » de la population plus jeune.

Le gouvernement régional affirme qu’une nouvelle augmentation de la variante Delta menace d’exercer une pression supplémentaire sur les services de santé locaux, malgré le nombre croissant de personnes vaccinées.

De nouvelles règles entreront en vigueur le 22 juillet à minuit et les zones à risque seront examinées quotidiennement.

Des limites de capacité seront imposées aux pubs, restaurants et lieux de vie nocturne, en fonction du niveau d’alerte.

La junte andalouse envisage également un couvre-feu entre 2 heures et 7 heures du matin dans les communes de plus de 5 000 habitants qui enregistrent plus de 1 000 cas pour 100 000 habitants cumulés sur 14 jours.

Cela pourrait affecter la plus grande station balnéaire de Marbella qui a un taux d’incidence de 1 047.

Le couvre-feu proposé doit être approuvé par la Cour suprême qui a rejeté d’autres demandes ailleurs, y compris aux îles Canaries.

Les chefs de la santé disent que les plages devraient être fermées entre 23 heures et 7 heures du matin dans les municipalités côtières qui sont aux niveaux d’alerte 2, 3 et 4.

Le gouvernement régional affirme qu’une nouvelle poussée de la variante Delta menace d’exercer une pression supplémentaire sur les services de santé locaux, malgré le nombre croissant de personnes vaccinées.