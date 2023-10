Moment hilarant, David Beckham ferme Victoria en affirmant qu’elle n’est pas d’une famille chic

David Beckham a mis fin de manière hilarante aux affirmations de sa femme Victoria selon laquelle elle venait d’une famille de la « classe ouvrière » dans leur série Netflix.

La série documentaire en quatre parties vient de sortir sur la plateforme de streaming et aborde un certain nombre de sujets, notamment leur vie de famille, la rumeur de liaison de David et sa carrière de footballeur.

4 Victoria prétend qu’elle est issue de la classe ouvrière Crédit : Beckham/Netflix

4 David demande ensuite à sa femme dans quelle voiture son père l’a conduite à l’école. Crédit : Beckham/Netflix

D’une part, Victoria prétend appartenir à la classe ouvrière, bien qu’elle soit connue sous le nom de « Posh Spice » à cause de son passage au sein du célèbre groupe The Spice Girls.

L’homme de 49 ans, né à Harlow, dans l’Essex, déclare dans un extrait de l’émission : « Nous étions très ouvriers… »

David sort alors de la caméra, passe la tête dans la pièce et répond rapidement : « Soyez honnête… »

L’ancien milieu de terrain de Manchester United et de l’Angleterre continue alors de la pousser à dire la vérité.

« Dans quelle voiture ton père t’a-t-il conduit à l’école ? » il ajoute.

Victoria continue de gronder et de faire le tour des maisons avec sa réponse, David étant impatient d’obtenir sa réponse.

« Non, une seule réponse », dit-il.

Victoria répond : « Ce n’est pas une réponse simple. »

4 Victoria déclare alors que dans les années 80, il possédait une Rolls Royce Crédit : Beckham/Netflix

4 David ferme ensuite la porte à sa femme de manière hilarante Crédit : Beckham/Netflix

David lui demande alors à nouveau en disant : « Dans quelle voiture ton père t’a-t-il amené à l’école ? »

« OK, dans les années 80, mon père avait une Rolls-Royce », a déclaré l’ancienne Spice Girl.

David fait ensuite taire sa femme de manière hilarante en ajoutant : « Ouais, ce n’est pas vraiment le runabout de la classe ouvrière là-bas, Vic. »

Suite à sa réponse, il lui dit alors « merci » avant de fermer la porte.

La mère de Victoria a travaillé comme commis aux assurances, avant de devenir coiffeuse.

Son père, quant à lui, était ingénieur en électronique et dirigeait sa propre entreprise.

Vous pouvez désormais regarder la série complète « Beckham » sur Netflix.