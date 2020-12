Un cacatoès blanc appelé Beethoven est devenu une sensation sur Internet avec ses mouvements hilarants sur sa chanson préférée – Cardi B.’s WAP.

L’oiseau, nommé Beethoven, a choqué ses propriétaires lorsqu’il s’est lancé dans une danse dramatique sur l’air de l’un des tubes les plus célèbres du rappeur américain.

Des images vidéo ont montré l’oiseau ouvrant son bec comme s’il avait un sourire tout en tirant ses ailes en arrière et en sautillant sur la mélodie.

Les paroles obscènes de la chanson incluent les phrases «il y a des h ** s dans cette maison» et «f ***** g with some wet-a ** p *** y».

L’oiseau, nommé Beethoven, a choqué ses propriétaires lorsqu’il s’est lancé dans une danse dramatique sur l’air de l’un des tubes les plus célèbres du rappeur américain Cardi B.

Les propriétaires de Beethoven ont éclaté de rire en réalisant que leur oiseau était un fan de la chanson, la femme derrière la caméra s’exclamant alors que Beethoven dansait sur les paroles grossières.

À un moment donné, l’oiseau a même laissé échapper un cri fort en appréciant la musique.

Il se tenait sur les genoux de son propriétaire alors qu’ils se détendaient dans leur salon dans un endroit inconnu, supposé être aux États-Unis. Elle a dit « oh mon dieu » alors que l’oiseau commençait à danser, ajoutant: « Il aime ça. Ew. ‘

Après avoir posté le court clip aux téléspectateurs de Tik Tok, les téléspectateurs ne pouvaient pas croire ce qu’ils regardaient. Certains ont rapidement commenté leur amour pour l’oiseau, tandis que d’autres ont déclaré que ses yeux ressemblaient à des autocollants à œil écarquillé.

L’un d’eux a dit: «Pourquoi les yeux de l’oiseau ressemblent-ils à des yeux écarquillés».

Il se tenait sur les genoux de son propriétaire alors qu’ils se détendaient dans leur salon dans un endroit inconnu, supposé être aux États-Unis. Elle a dit « oh mon dieu » alors que l’oiseau commençait à danser, ajoutant: « Il aime ça. Ew ‘

Un autre a ajouté: « Mon patron va me parler de questions importantes aujourd’hui et je vais simplement hocher la tête en pensant à cet oiseau. »

L’un d’eux a écrit: « C’est moi quand les clubs rouvrent pour la première fois et j’entends cette chanson jouer. »

Un autre a ajouté: « Il avait vraiment un grand sourire sur son visage. Hella vibre!

L’un a dit: « Je viens d’avoir deux perruches comme il y a un mois entier … comment les faire danser », tandis qu’un autre a écrit: « Ce tour-là quand la chanson est apparue. »

Un commentaire disait: «J’aime la façon dont ses plumes se sont associées à la chanson.

Un autre a déclaré: « Moi assis ici, essayant de comprendre si son œil est réellement réel ou juste l’un de ces yeux écarquillés en plastique. »

Un autre téléspectateur a écrit: « Bird était comme » attends, c’est ma confiture « . » Un autre a déclaré: « Cela me fait vraiment peur à quel point les oiseaux sont intelligents. »