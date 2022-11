C’est le moment où les pieds de Vladimir Poutine ont semblé se contracter et avoir des spasmes lors d’une réunion dans un signe possible de la maladie de Parkinson.

Le président russe, 70 ans, qui serait “gravement malade”, a rencontré lundi le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev, 69 ans.

Vladimir Poutine a rencontré le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev à Moscou 1 crédit : East2West

Poutine avait l’air gonflé et fatigué pendant la réunion 1 crédit : East2West

Poutine et Tokayev ont échangé des documents avec une brève poignée de main et un contact visuel – mais seulement pendant une fraction de seconde 1 crédit : East2West

Au cours des pourparlers tendus à Moscou, les pieds de Poutine ont tremblé et ont eu des spasmes – un symptôme de la maladie de Parkinson.

Des images montraient ses jambes tremblantes et ses pieds tapotant alors qu’il parlait aux caméras de la “signification particulière” de la réunion.

Il a également été vu en train de saisir son bras droit avec sa main gauche tout au long des pourparlers – des mois après avoir été photographié boitillant le long d’un tapis rouge avec son bras droit suspendu à ses côtés.

Cela survient après que des documents d’espionnage explosifs divulgués à The Sun Online semblent confirmer que Poutine est atteint de la maladie de Parkinson à un stade précoce et d’un cancer du pancréas après des mois de rumeurs.

Au cours de la réunion délicate de lundi, Poutine et Tokaïev ont échangé des documents avec une brève poignée de main et un contact visuel – mais seulement pendant une fraction de seconde.

Le tyran russe a été snobé par Tokayev alors que le dirigeant kazakh a exprimé clairement sa désapprobation de l’invasion russe de l’Ukraine.

Lors de la cérémonie de signature, Tokaïev s’est assis devant son hôte et ne s’est pas engagé avec le dirigeant russe.

Après avoir échangé des signatures sur un document marquant 30 ans de relations diplomatiques, Tokaïev a brièvement suspendu l’accord avec Poutine, puis l’a remis à la hâte à un assistant.

L’air gonflé et fatigué, Poutine tenait toujours sa copie de l’accord alors qu’il posait pour les caméras.

Tokaïev a déclaré qu’il y avait “toutes les raisons d’être satisfait” des relations entre la Russie et le Kazakhstan, mais a averti Poutine : “Vous devez regarder devant vous, et c’est dans ce but que je suis venu ici”.

Alors que Tokayev saluait Poutine, il semblait délibérément détourner les yeux du belliciste.

Le Kazakhstan a agacé le dictateur russe en permettant à des dizaines de milliers d’hommes fuyant son appel de guerre de chercher refuge dans le pays.

Comme d’autres anciens dirigeants soviétiques, il n’a pas réussi à apporter à la Russie le soutien qu’elle souhaite dans la guerre contre l’Ukraine.

“Nous ne devons pas permettre aux peuples frères russe et ukrainien de se séparer pendant des dizaines ou des centaines d’années avec des griefs mutuels non résolus”, a dit Tokayev à Poutine la semaine dernière lors d’une conférence sur la sécurité en Arménie.

Tokaïev a exigé une “recherche collective conjointe d’une formule pour la paix” en Ukraine.

La santé du tyran russe a longtemps été la source de spéculations – les renseignements occidentaux suggérant qu’il a de graves problèmes de santé.

Il a récemment été photographié avec des traces présumées de traitement intraveineux sur le dos de la main – au milieu de rumeurs selon lesquelles il souffre d’un cancer et de douleurs invalidantes.

Les responsables du Kremlin ont toujours nié que quelque chose ne va pas avec leur chef.

Poutine s’est longtemps vanté de son image “d’homme fort” – mais son changement radical au cours des dernières années a suscité des spéculations selon lesquelles il pourrait souffrir d’une grave maladie physique.

Ses apparitions publiques pendant la guerre d’Ukraine l’ont montré essoufflé, trébuchant sur ses mots ou ayant l’air épuisé.

En septembre, Poutine semblait visiblement souffrir lors d’un défilé sur la Place Rouge de Moscou pour célébrer la violation du droit international visant à annexer quatre régions de l’Ukraine.

L’autocrate malade avait un regard maniaque avec des joues enflammées et un visage rouge.

L’analyste politique Valery Solovey affirme que Poutine souffre d’un certain nombre de maladies graves, dont le cancer, la maladie de Parkinson et un trouble schizo-affectif.