Moment glacial, les flics de Gabby Petito disent que les victimes de violence domestique « finissent par se faire tuer » puis décident de NE PAS porter plainte

Les policiers qui ont interrogé Gabby Petito en sanglotant ont expliqué comment les victimes de violence domestique « finissent par se faire tuer » – puis ont décidé de ne pas porter plainte, révèle une vidéo effrayante de la caméra corporelle.

Les policiers ont arrêté le YouTuber et son fiancé Brian Laundrie après qu’un témoin l’a vu la gifler moins de deux semaines avant qu’elle ne disparaisse.

Des larmes coulaient sur le visage de Gabby Petito alors qu’elle racontait aux flics une bagarre avec son fiancé Crédit : AFP

Une nouvelle vidéo de caméra corporelle montre la police discutant de la façon dont les victimes de violence domestique « finissent par se faire tuer »

Malgré un répartiteur 911 signaler un homme frappant une femme, les flics qui ont arrêté leur camionnette à Moab, dans l’Utah, ont décidé qu’il avait été victime d’une attaque de sa part.

Des images de caméras portées sur le corps montrent Gabby était visiblement en détresse quand ils lui parlaient, tandis que Laundrie riait et bavardait avec les officiers.

Jacasseur, 22 — qui avait quoi semble être une ecchymose sur son visage – s’est excusée en larmes et leur a dit qu’elle avait frappé Laundrie lors d’un « combat ».

Buanderie, 23 ans, qui avait des égratignures sur les bras et les mains, a admis avoir poussé Gabby à plusieurs reprises pour la repousser.

Maintenant, un nouveau clip montre les officiers discutant de ce qu’il faut faire ensuite.

Un flic assis dans une voiture est entendu parler par téléphone ou par radio à un collègue, disant qu’il pensait que l’incident était « mineur ».

Il se demande s’ils doivent engager des poursuites formelles pour violence domestique, même si la loi de l’État exige une arrestation ou une citation.

Il recherche même la définition légale de l’agression, essayant apparemment de trouver un moyen d’éviter de la classer comme telle et d’avoir à arrêter Gabby de 105 livres.

Le flic explique ensuite de manière effrayante à son partenaire sur les lieux pourquoi les règles exigent que les agressions domestiques présumées soient officiellement enregistrées même lorsque la victime ne veut pas porter plainte.

Il dit: « La raison pour laquelle ils ne nous laissent pas de discrétion sur ces choses est que trop souvent les femmes à risque veulent retourner auprès de leur agresseur, veulent juste qu’il arrête.

« Ils ne veulent pas avoir à être séparés, ils ne veulent pas qu’il soit inculpé, ils ne veulent pas qu’il aille en prison et ils finissent par subir un traitement de pire en pire et finissent par se faire tuer.

« En aucun cas, la forme ou la forme que je peux percevoir ne fait ce qui s’est passé ici – une petite bagarre de gifles entre des fiancés qui s’aiment et veulent être ensemble – puis-je percevoir que cela va faire une digression dans la situation où il va être un homme battu. »

À aucun moment dans le clip, ils ne discutent si Gabby pourrait être en danger de Laundrie.

Au lieu de cela, ils s’inquiètent du fait qu’elle a hâte de ne pas être seule.

Leur solution consiste à séparer le couple pour une nuit, en enregistrant la laverie dans un hôtel afin que Gabby puisse rester dans la camionnette plutôt que « d’aller en prison ».

DRAPEAU ROUGE

La police de Moab a déjà a lancé une sonde dans sa gestion de la rencontre le 12 août.

Un ami de la famille a réclamé les flics raté la chance de lui sauver la vie.

Maija Polsley a déclaré: « C’est exactement ce que j’ai dit – le flic a complètement effleuré ce que Gabby a dit, et il y avait un bleu sur sa joue et elle a dit qu’il l’avait attrapée.

« Pourtant, le flic conclut que Gabby est l’agresseur, apparemment parce que sa femme est parfois folle.

« Et ils ont trouvé une chambre d’hôtel à Brian et ont laissé Gabby, qui était clairement bouleversée, se débrouiller toute seule ! Et maintenant la vérité éclate ! Wow !

Pendant ce temps, le psychiatre légiste, le Dr Ziv Evra Cohen, a déclaré que Gabby avait l’air « effrayée et très dépassée » dans les images.

Elle a dit le « déséquilibre » entre les sanglots de Gabby et le calme de Laundrie aurait dû « lever un drapeau rouge » pour les officiers.

Cohen a dit Fox News: « Elle était tellement émouvante qu’il était très clair qu’il y avait eu un incident et qu’il y avait eu un problème quelconque avec lequel elle se débattait. »

La vlogger Gabby et son fiancé ont traversé l’Utah pendant traversant les États-Unis dans sa Ford Transit blanche, documentant leurs voyages sur YouTube.

Elle a été vue vivante pour la dernière fois en train de quitter un hôtel le 24 août et a téléphoné à sa famille le lendemain pour lui dire qu’elle avait atteint le parc national de Grand Teton.

Sa mère Nichole Schmidt a signalé sa disparition le 11 septembre, n’ayant pas eu de ses nouvelles depuis plus de deux semaines.

Laundrie était rentré seul dans la camionnette chez ses parents en Floride le 1er septembre.

Il a refusé de coopérer avec les enquêteurs et est maintenant porté disparu – avec Dog The Bounty Hunter a prétendu aider à la recherche.

Le corps de Gabby a été retrouvé dans le Wyoming le 19 septembre.

Les la cause du décès a été retenue mais il est traité comme un homicide.

Brian Laundrie a ri et discuté avec des flics qui ont arrêté leur camionnette à Moab, Utah, le 12 août Crédit : Service de police de la ville de Moab

Une Gabby en larmes a semblé admettre aux flics qu’elle avait frappé son fiancé Crédit : AFP

Gabby Petito a été portée disparue le 11 septembre et retrouvée morte dans le Wyoming le 19 septembre

