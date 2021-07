Moment glacial Danyal Hussein, 19 ans, qui a poignardé des sœurs dans un « sacrifice satanique pour gagner au loto » regarde des mains ensanglantées

Un adolescent qui a assassiné deux sœurs lors d’un sacrifice satanique a regardé ses propres mains ensanglantées lors de son arrestation – après s’être blessé lors de ces meurtres brutaux.

Danyal Hussein 19 ans, a massacré Bibaa Henry, 46 ans, et sa demi-sœur Nicole Smallman, 27 ans, dans une attaque « frénétique » et « sauvage ».

Hussein regarda froidement ses propres mains qu’il s’était blessées lors des meurtres Crédit : police rencontrée/AP

Il a promis de sacrifier des femmes pour gagner à la loterie Crédit : AP

Hussein a été reconnu coupable des meurtres des sœurs Crédit : PA

Il s’est gravement coupé la main lors du meurtre brutal et a fait couler du sang sur les corps des deux femmes et sur leurs biens.

Après son arrestation à son domicile, les policiers l’ont emmené dans un poste de police où le tueur de sang-froid a regardé les blessures sur ses mains mais est resté silencieux.

Les détectives pensent que l’adorateur de Satan aurait continué à tuer plus de femmes s’il ne s’était pas blessé lors de l’attaque.

Hussein a poignardé Nicole 28 fois et a plongé la lame si fort dans Bibaa qu’elle s’est cassée.

Les sœurs ont été retrouvées mortes à Fryent Country Park, au nord de Londres, le 5 juin de l’année dernière après avoir célébré l’anniversaire de Bibaa.

Une lettre manuscrite a été découverte dans la chambre de Hussein qui semblait être un accord entre lui et un « démon » signé dans le sang.

Les flics pensent que Hussein aurait tué plus s’il ne s’était pas coupé la main Crédit : PA

Une note trouvée par des flics s’engageant à « sacrifier » des femmes en échange du gain du Super Jackpot Mega Millions Crédit : Central News

Il a promis de « sacrifier les femmes afin de gagner au loto et de ne pas être suspecté des crimes qu’il avait commis ».

Hussein a été reconnu coupable de meurtre aujourd’hui à la suite d’un procès à l’Old Bailey.

Le partenaire de Nicole, Adam Stone, a fait la découverte d’horreur après avoir cherché les sœurs lorsqu’elles ne sont pas rentrées à la maison.

Dans une déclaration au tribunal, il a déclaré: «Une déclaration détaillant ce que je ressens à propos de la découverte des corps assassinés de ma petite amie et de sa sœur dans une haie dans un parc.

« Sûrement, aucun mot écrit ne peut vraiment exprimer la réalité et la lutte sans fin que j’ai dû vivre.

« Nicole était la personne la plus belle et la plus attentionnée, spirituellement et physiquement. Je l’aime de tout mon cœur, de chaque centimètre de mon corps et de mon âme.

Les sœurs faisaient la fête dans le parc Crédit : AP

Hussein a utilisé sa carte bancaire pour acheter cinq couteaux de cuisine à Asda Crédit : PA

« Nicole est ma première pensée, ma deuxième et toutes les pensées par la suite et si j’ai la chance de m’endormir alors je la vois dans mes rêves. C’est tout ce qu’il me reste d’elle.

« Exprimer avec des mots ce que je ressens à propos de la perte de Nicole est presque impossible, surtout de cette manière inimaginable et horriblement violente.

« Les images du 7 JUIN se sont forgées dans mon esprit ; encore un an plus tard, je trouve qu’il est impossible de voir au-delà d’eux. Je ne pourrai jamais dé-voir ce que j’ai vu.

Le lâche a refusé de témoigner pendant le procès et continue de nier avoir été impliqué dans leur meurtre macabre.

Dans une déclaration de la victime lue au tribunal, la mère des sœurs, Mina Smallman, a déclaré : « Personne ne s’attend à ce que ses enfants meurent avant eux, mais que deux de vos trois enfants soient assassinés du jour au lendemain est tout simplement incompréhensible.

« Assister au tribunal a été déchirant; d’entendre comment ma bien-aimée Bibaa a été tuée aux côtés de sa sœur Nicole ; la peur que les deux filles ont dû traverser dans leurs derniers instants, essayant de se sauver l’une l’autre et luttant pour leur vie.

Deux jours avant les meurtres, il a acheté un bloc de couteaux à Asda et un rouleau de ruban adhésif. Crédit : PA

Le tueur Hussein avait acheté plusieurs billets de loterie avant les meurtres Crédit : PA

« Ce garçon, Danyal Hussein, a non seulement montré qu’il n’a aucun respect pour la Cour, mais qu’il n’a aucun remords pour ce qu’il a fait ou la douleur qu’il a causée. »

Elle a déclaré que perdre ses deux filles était « assez pour ébranler la foi d’une personne – heureusement, ce n’est pas le cas ».

La mère a également déclaré qu’écouter les détails de la mort de ses filles au tribunal était « horrible » et lui a fait penser que « cette personne ne peut pas avoir de cœur ».

Il a ajouté : « Si quelque chose de bon en sort, au moins quatre autres femmes ne rencontreront pas une fin similaire dans un soi-disant pacte avec un soi-disant démon. »

Il peut maintenant être révélé que les enquêteurs pensent que Hussein a subi une « forme de radicalisation » après avoir été exposé à du matériel occulte sur le dark web.

Ils craignent également qu’il n’ait massacré plus de femmes s’il ne s’était pas coupé la main en assassinant les sœurs.

La police a récupéré des notes manuscrites dans la chambre de Hussein signées de son propre sang Crédit : PA

Le téléphone, la carte bancaire et le permis de conduire de Bibaa ont été retrouvés dans un étang Crédit : PA

L’adolescent avait été orienté vers des programmes de lutte contre la radicalisation, dont Prevent alors qu’il fréquentait l’école secondaire Thomas Tallis à Kidbrooke.

Les agents ne peuvent toujours pas accéder au matériel sur son ordinateur, mais ont découvert qu’il communiquait avec d’autres à propos de sorts et de démons.

Le tribunal a appris que Bibaa et Nicole avaient célébré l’anniversaire du premier avec des amis dans le parc de Wembley.

Après le départ de leurs invités, ils sont restés seuls pour continuer la fête – jouant avec des guirlandes lumineuses et dansant ensemble.

Hussein a tendu une embuscade au couple alors qu’ils étaient assis seuls dans le parc – les poignardant à plusieurs reprises dans une attaque frénétique.

Ils ont été découverts deux jours après que des amis inquiets se soient rendus au parc pour retrouver les sœurs disparues.

Des gants en latex recouverts de son sang ont également été découverts près d’un étang où les téléphones des sœurs avaient été jetés Crédit : PA

Les femmes faisaient la fête ensemble dans un parc Crédit : PA

Les copains ont d’abord trouvé des verres appartenant à Bibaa et Nicole, avant de suivre une piste d’herbe aplatie menant à des sous-bois.

Ils ont alors découvert les corps massacrés des sœurs gisant avec leurs membres enlacés.

L’assistante sociale Bibaa avait été poignardée huit fois, tandis que Nicole, qui travaillait dans l’hôtellerie, avait été poignardée 28 fois.

De l’ADN appartenant à Hussein a été trouvé sur les corps des femmes, du feuillage à proximité et un couteau sur les lieux.

Des gants en latex couverts de son sang ont également été découverts près d’un étang où les téléphones des sœurs avaient été jetés après que Hussein lui eut coupé la main tandis que les sœurs tentaient frénétiquement de se défendre.

Hussein était obsédé par l’idée de devenir multimillionnaire et croyait que la seule façon d’y parvenir était de conclure un pacte macabre avec un démon.

La photo finale de Nicole et Bibaa prise quelques minutes avant leur assassinat Crédit : PA

Hussein a écrit une note au diable lui promettant des sacrifices féminins pour une victoire à la loterie Crédit : PA

Deux jours avant les meurtres, il a acheté un bloc de couteaux à Asda et un rouleau de ruban adhésif.

Il a également commandé deux pelles à Amazon et un masque facial, qu’il a récupérés dans un casier et emballés avant de se rendre au parc.

Les sœurs ont pris une photo finale déchirante à 1h13 du matin – avec le monstre tapi dans l’obscurité en attendant de frapper.

De façon effrayante, on pouvait voir les sœurs regarder à leur gauche comme si elles étaient distraites par quelque chose quelques instants avant leur mort.

Le jour où leurs corps ont été découverts, Hussein a acheté trois billets de loterie.

Mais il a essayé de tisser une toile de mensonges – affirmant que des images de vidéosurveillance de lui dans le parc, à Asda, à Morrisons et à l’extérieur de la maison de son père montraient quelqu’un d’autre qui lui ressemblait.

Il a même dit que les taches de sang n’étaient pas les siennes – ou si elles l’étaient, elles avaient été transférées sur les lieux par des « renards et lapins ».

L’enquêteur principal chargé de l’affaire, l’inspecteur-détective en chef Simon Harding, du Specialist Crime Command, a déclaré : de nombreuses années à venir.

« Hussein est sorti cette nuit-là avec l’intention de tuer afin de satisfaire ses fantasmes bizarres sous la croyance illusoire qu’il serait récompensé par la prospérité financière.

« Ses actes méchants ont écourté la vie de deux femmes complètement innocentes – qui, encore plus dévastatrices, étaient des sœurs exceptionnellement proches simplement en train de célébrer un anniversaire – et ont laissé la famille, les amis et les collègues privés, toujours du mal à accepter un tel hasard et une attaque insensée. »

Hussein sera condamné le 22 septembre dans l’attente des rapports.