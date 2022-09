Moment glaçant, une femme arrache une petite fille à un caddie en UNE SECONDE alors que ses parents ont le dos tourné

FOOTAGE a capturé le moment effrayant où une femme arrache une petite fille d’un caddie dans la seconde où ses parents ont le dos tourné.

Le clip d’horreur montre la femme se promener avec désinvolture vers le bébé alors que ses parents regardent brièvement dans le congélateur du supermarché, la sortent du chariot et s’en vont.

La femme marche dans l’allée du supermarché comme si elle faisait elle-même ses courses Crédit : Yusuf Abramjee : Twitter@abramjee

Mais d’un geste rapide, alors que les parents ont le dos tourné, elle arrache la petite fille Crédit : Yusuf Abramjee : Twitter@abramjee

Le moment effrayant, qui est le pire cauchemar de tous les parents, s’est déroulé dans un supermarché sud-africain et a été filmé par sa vidéosurveillance.

On peut voir la femme de grande taille dans la cinquantaine errer calmement dans l’allée du congélateur, comme si elle faisait du shopping.

Mais, lorsqu’elle arrive au chariot de la famille, elle tend les bras vers le bambin.

En une seconde seulement, le bébé est soulevé sous les bras et sorti du chariot dans un “câlin maternel”.

La femme, qui a ensuite été arrêtée dans le magasin aux côtés d’un complice, s’éloigne alors avec la petite fille.

Quelques secondes plus tard, les parents de la petite fille, qui ont la vingtaine, se retournent pour mettre de la nourriture dans leur chariot pour voir que leur fille a été arrachée et commencent à crier à l’aide.

Le père à l’esprit vif se précipite vers l’entrée du magasin, dit aux gardes de sécurité que son bébé a été emmené et verrouille les portes.

Juste au moment où les portes claquent, une femme s’approche du père désemparé et montre que sa fille est portée par son amie – affirmant que tout cela n’était qu’une “blague”.

Les parents – qui n’ont jamais vu les deux femmes auparavant – récupèrent frénétiquement leur fille alors que le personnel de sécurité appelle la police.

Les deux femmes ont été arrêtées parce qu’elles étaient soupçonnées de tentative d’enlèvement et emmenées au poste de police où elles ont soutenu qu’elles « faisaient juste l’imbécile ».

Le colonel de police Priscilla Naidu a déclaré qu’après avoir visionné les images de vidéosurveillance, on peut voir l’une des femmes passer le chariot et toucher le bébé sur la tête, avant de s’éloigner.

Mme Naidu a déclaré: «En quelques secondes, une autre femme s’est approchée et en un clin d’œil a saisi l’enfant et s’est éloignée alors que les parents étaient aux réfrigérateurs.

«Leurs dos étaient au chariot et l’enfant était parti en une seconde, puis le père s’est retourné et a vu que son bébé avait disparu et a couru vers les portes.

Ils ont dit qu’ils « plaisantaient ». Priscilla Naïdu

“Alors que le garde fermait les portes, la première femme a fait remarquer au père que l’enfant était avec le deuxième suspect et a dit qu’ils ‘ne faisaient que plaisanter’.

“Deux femmes âgées de 51 et 56 ans ont été arrêtées alors que nous enquêtions sur un enlèvement présumé.”

Naidu a déclaré que les deux femmes et les parents ne se connaissaient pas.

Le clip choquant survient quelques semaines seulement après qu’un extrait similaire a été capturé sur CCTV dans un autre supermarché sud-africain.

Une jeune maman avait le dos tourné lorsque l’employé du supermarché Mduduzi Tholeba s’est approché, a attrapé son bébé dans le chariot et est parti rapidement.

Cependant, la mère repère Tholeba juste à temps et il est arrêté, soupçonné d’enlèvement.

Il a comparu devant le tribunal et a été libéré sous caution et suspendu du supermarché.

Les vidéos des doubles tentatives d’enlèvement ont choqué l’Afrique du Sud, dans un pays criblé de criminalité où le trafic de bébés et d’enfants est désormais un gros business.

À l’insu des parents, la femme attrape rapidement leur bébé dans ses bras Crédit : Yusuf Abramjee : Twitter@abramjee

Et la porte dans un “câlin maternel” Crédit : Yusuf Abramjee : Twitter@abramjee