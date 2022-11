Moment glaçant, un «patient fantôme» est accueilli par un employé de l’hôpital sur CCTV un jour après DYING

Les images d’EERIE ont capturé le moment où une “patiente fantôme” a apparemment été accueillie par un employé de l’hôpital le lendemain de sa mort.

CCTV a montré un agent de sécurité dans un hôpital de Buenos Aires, en Argentine, accueillant un patient invisible à la réception et le conduisant au cabinet d’un médecin.

Le garde parlant à un patient invisible dans un hôpital de Buenos Aires, Argentine Crédit : Flash d’information

On peut voir l’employé de l’hôpital prendre des notes sur un presse-papiers Crédit : Flash d’information

Il a même offert à son patient fantôme un fauteuil roulant Crédit : Flash d’information

Quelques heures plus tard, lorsqu’il a vérifié où la “femme” était allée, des médecins effrayés lui ont dit que le seul patient portant ce nom était décédé la veille.

Les images effrayantes montraient l’agent de sécurité se levant de sa chaise pour saluer quelqu’un à la porte avant de le laisser entrer dans le hall.

On pouvait le voir discuter avec le visiteur invisible et lui offrir un fauteuil roulant avant de se rendre apparemment à pied au cabinet du médecin.

Selon le gardien, une femme âgée serait arrivée à l’hôpital pour demander à voir un médecin peu après 3 h 30 le 11 novembre.

Mais quelques heures plus tard, l’employée de l’hôpital concernée a remarqué qu’elle n’avait pas quitté le cabinet du médecin et a alerté les médecins.

Mais les médecins confus ont déclaré qu’ils n’avaient vu aucun patient venir ou partir, rapporte El Clarin.

Lorsqu’ils lui ont demandé des détails sur la femme, il leur a dit son nom – et les médecins ont été stupéfaits car elle était décédée la veille.

Un porte-parole du centre de soins privé a déclaré que l’incident bizarre faisait l’objet d’une enquête – mais ils pensent que le garde a accueilli le “patient invisible” comme une farce.

Un porte-parole du centre de soins privé a déclaré que la porte automatique avait été cassée et ouverte d’elle-même plus d’une douzaine de fois pendant le quart de travail de l’agent de sécurité.

“C’est la porte de l’une des entrées qui est ouverte après les heures d’ouverture, c’est l’entrée pour voir le médecin de garde”, ont-ils déclaré aux médias locaux.

“Comme il était cassé, il s’est ouvert tout seul 28 fois pendant les 10 heures entre jeudi soir et vendredi tôt le matin.”

Ils ont ajouté: “Il n’y a aucun enregistrement d’entrée de personne à ce moment-là.

“Ce monsieur fait semblant d’écrire quelque chose, mais quand vous allez au registre, personne n’apparaît.

“Personne n’est entré et personne n’a été inscrit non plus.

“Mais tout est sous enquête.”

L’hôpital a déclaré que le garde vu dans les images de vidéosurveillance n’avait même rien écrit sur son presse-papiers lorsque le supposé “patient fantôme” est arrivé.