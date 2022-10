Moment glaçant dérangé Poutine supervise “une frappe nucléaire massive sur l’Ouest” lors d’exercices terrifiants de la Troisième Guerre mondiale

VLADIMIR Poutine a ordonné des exercices impliquant les forces nucléaires russes dans lesquels ils ont simulé une frappe massive sur l’Occident.

Le barrage de missiles balistiques et de croisière tirés survient alors qu’un responsable américain a mis en garde contre des “développements troublants” impliquant l’arsenal nucléaire russe.

Vladimir Poutine a été photographié en train de superviser les exercices de missiles Crédit : Reuters

La vidéo a montré le moment où un missile a été testé

Un missile a également été vu tiré d’un sous-marin Crédit : Reuters

Personnel militaire russe dans le contrôle des missiles

Le moment où le bouton de lancement a été enfoncé

Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a déclaré que les exercices visaient à simuler une frappe nucléaire massive de la Russie en représailles à une attaque sur son sol.

Une vidéo publiée par le site Web militaire russe Zvezda montrait des militaires devant des ordinateurs lançant un missile.

D’autres images montraient un missile tiré depuis un sous-marin dans la mer de Barents et un bombardier TU-95 qui lançait des missiles de croisière.

Le Kremlin a déclaré que toutes les tâches fixées pour l’exercice avaient été accomplies et que tous les missiles qui avaient été testés avaient atteint leurs cibles désignées.

Les États-Unis ont déclaré que Moscou les avait informés à l’avance des exercices.

On craint de plus en plus que Vladimir Poutine puisse faire exploser une bombe nucléaire alors que Moscou continue de balancer sauvagement son sabre nucléaire.

Le tyran est de plus en plus frustré alors que ses troupes ont été frappées par une série de défaites désastreuses sur la ligne de front en Ukraine.

On craint que si Vlad se retrouve coincé dans un coin, il puisse recourir à l’utilisation d’armes nucléaires.

Poutine a soulevé à plusieurs reprises le spectre de l’utilisation des armes – et on craint qu’il ne prépare potentiellement un test en mer Noire.

Un haut responsable américain a maintenant mis en garde contre “un nouveau développement troublant impliquant l’arsenal nucléaire russe”, rapporte le New York Times.

La source a refusé de fournir plus de détails.

Les responsables américains n’ont signalé aucun mouvement d’aucune des 2 000 armes nucléaires tactiques de la Russie.

Les armes nucléaires n’ont pas été utilisées dans une guerre depuis que les États-Unis ont largué deux bombes sur le Japon pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale.

Mais la Russie a fait miroiter la menace des armes nucléaires sur l’Ukraine alors que ses forces continuent d’être repoussées.

On pense que la doctrine de guerre de Moscou est ouverte à l’utilisation d’armes nucléaires dans un conflit conventionnel comme tactique d’intimidation – et l’utilisation d’une telle arme doit être approuvée personnellement par Poutine.

Cela survient alors que la Russie a déclaré mardi au Conseil de sécurité de l’ONU que l’Ukraine se préparait à utiliser une “bombe sale”, qui a été rejetée par les responsables occidentaux et ukrainiens comme un faux prétexte pour intensifier la guerre.

Le président Zelensky a déclaré que l’allégation de la Russie suggérait que Moscou prévoyait d’utiliser une arme nucléaire tactique et chercherait à blâmer Kyiv.

Une simulation récente a révélé comment une frappe nucléaire russe pourrait déclencher un conflit mondial, tuant 35 millions de personnes en quelques heures seulement.

Le modèle prédit une guerre catastrophique résultant d’une frappe nucléaire russe initiale, qui attire rapidement d’autres puissances.

Connue sous le nom de “Plan A”, l’animation de quatre minutes vise à mettre en évidence les horribles conséquences potentielles d’un conflit entre la Russie et les pays de l’OTAN.

Il a été créé par des chercheurs de l’Université de Princeton travaillant avec le programme sur la science et la sécurité mondiale.

Vladimir Poutine a observé les exercices par liaison vidéo Crédit : Reuters

Poutine photographié avec Choïgou en juillet Crédit : Reuters

Un sous-marin russe qui a participé aux exercices Crédit : Reuters