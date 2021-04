TROIS gangsters ont poursuivi et poignardé à mort un homme avec des couteaux et une épée Zombie devant une fillette terrifiée de six ans.

Des images de vidéosurveillance ont capturé le moment où Joshua White, 29 ans, a envoyé l’enfant en patins à roulettes roses voler alors qu’il fuyait des assaillants masqués.

Une fillette de six ans a été envoyée au sol alors que des gangsters pourchassaient un homme dans les rues de Londres Crédit: PA

Les gangsters masqués portaient des lames pendant qu’ils chassaient leur victime Crédit: PA

Joshua White, 29 ans, a été poignardé à mort avec des couteaux et une épée Zombie devant un enfant terrifié Crédit: PA

On a vu M. White faire une pause pour vérifier la fille avant de tenter de se réfugier dans un magasin à Hackney, dans l’est de Londres.

Mais Theo Momodu, 18 ans, et Taylar Isaac, 20 ans, se sont rapprochés de lui dans un mouvement de pince avec David Kerrigan, 20 ans, juste derrière.

Momodu a ensuite poignardé M. White trois fois dans le dos avec une épée Zombie teintée de rouge de 2 pieds de long – un type de lame qui imite souvent les armes vues dans les films d’horreur avec des bords dentelés et des mots gravés dessus.

Et Isaac a livré une blessure mortelle à la poitrine avec un grand couteau, ont entendu les jurés.

Quelques minutes plus tard, les trois jeunes membres présumés du gang Stokey16 ont ciblé un deuxième homme qui a survécu.

On a prétendu qu’ils avaient mené «une expédition soigneusement réfléchie» après que Momodu eut reçu un texto d’un membre chevronné d’un gang.

Dans celui-ci, il a été chargé d’obtenir des « encoches sur votre lame » et « de nouveaux ygs (jeunes armes) pour faire tomber quelqu’un » ou être « dés-recruté ».

On ne pensait pas que M. White avait été spécifiquement ciblé dans le «tour» car il n’avait aucune affiliation à un gang et était sur le point de commencer un emploi de conducteur de train.

Theo Momodu, 18 ans, a poignardé M. White trois fois dans le dos avec une épée Zombie de 2 pieds de long Crédit: PA

David Kerrigan, 20 ans, a été reconnu coupable d’avoir chassé un homme et de l’avoir poignardé à mort Crédit: PA

L’attaque s’est déroulée devant la jeune fille terrifiée portant des patins à roulettes Crédit: PA

À la suite d’un procès à Old Bailey, Isaac et Kerrigan ont été reconnus coupables de meurtre, une accusation dont Momodu avait reconnu.

Les trois hommes, de Hackney, ont également été reconnus coupables d’avoir blessé la deuxième victime avec intention.

Un quatrième accusé, Harley McGivern, 20 ans, également de Hackney, a été reconnu coupable d’avoir perverti le cours de la justice.

Suite aux verdicts, la mère de M. White, Trisha Sargusingh, a décrit son fils comme « gentil, aimant, heureux et attentionné », un « ami fidèle » et un « homme sensible et humble ».

Elle a déclaré: « Se présenter au tribunal a été si difficile, physiquement, émotionnellement et spirituellement et bien qu’il n’y ait pas de punition suffisamment sévère pour atténuer la manière horrible de la mort de Joshua, nous espérons qu’une peine sévère pour les personnes condamnées peut être dissuasive. que d’autres familles ne connaîtront peut-être jamais une douleur comme la nôtre. «

Le père Leigh White a ajouté: « J’espère que le verdict d’aujourd’hui aura des conséquences durables pour ceux qui ont commis un meurtre aussi impitoyable et honteux et constitue une leçon pour d’autres qui envisagent de porter des couteaux qui pourraient entraîner la perte d’autres vies innocentes. »

Des policiers ont poursuivi les membres du gang, l’un tenant toujours un couteau Crédit: PA

Taylar Isaac, 20 ans, a livré une blessure mortelle à la poitrine avec un grand couteau Crédit: PA

Harley McGivern, 20 ans, de Hackney, a été reconnue coupable d’avoir perverti le cours de la justice Crédit: PA

Le tribunal avait appris comment l’attaque contre M. White s’était produite dans l’après-midi du 26 avril 2019, à l’extérieur de Frampton Foods.

La fillette de six ans, indemne de l’incident, attendait son père à l’intérieur du magasin.

La police avait été alertée par des membres du public alors que les assaillants s’enfuyaient dans une voiture Ford blanche.

Quelques minutes plus tard, Rikkardo Butler a été pris pour cible alors qu’il marchait avec son partenaire, poussant un bébé dans un landau à proximité, ont entendu les jurés.

Il s’est enfui, après avoir subi des coups de couteau superficiels, a dit le tribunal.

LAMES DE ZOMBIE

La voiture des assaillants a été conduite à grande vitesse, poursuivie par un véhicule de police armé.

La Ford a été prise sur des images de la dashcam de la police s’écraser sur des véhicules en stationnement avant que les hommes ne partent à pied, Kerrigan et Isaac tenant toujours des couteaux.

Deux autres lames de Zombie ont été récupérées de l’épave.

Momodu a été appréhendé par la police, tandis que les autres se sont rendus au domicile de McGivern, où ils ont changé de vêtements.

Kerrigan et Isaac ont tous deux nié être membres d’un gang.

Donnant des preuves, Kerrigan a admis être sur les lieux du meurtre de M. White, mais il a déclaré qu’il allait acheter de la drogue et ne savait rien du plan d’attaque.

La défense de Momodu a rejeté l’allégation de Kerrigan, affirmant qu’il s’agissait d’une « évasion » liée à un gang.

Une voiture Ford blanche s’écrase sur un autre véhicule et un véhicule en stationnement Crédit: PA

Kerrigan avait déjà été condamné pour une infraction à l’ordre public en 2018 dans laquelle il avait été entendu pour menacer de poignarder quelqu’un.

Lors de l’incident, il a déclaré: « Nous sommes Stokey, vous êtes Shakespeare », en référence à un territoire rival.

Kerrigan et Momodu ont nié être sortis de la voiture lorsque M. Butler a été attaqué.

Le sergent-détective Andy Sheppard, de Scotland Yard, a déclaré: «Il n’y a pas de place pour ce genre de brutalité insensée dans les rues de Londres.

«Les jeunes hommes pris dans ce mode de vie peuvent penser qu’ils font leurs preuves et se bâtissent une réputation, mais en réalité, ils ne font que couper court à leur propre vie et à celle des autres.

« La communauté est plus en sécurité en sachant qu’elle sera derrière les barreaux pendant longtemps. »

Le jury a délibéré pendant moins d’une journée pour parvenir à des verdicts unanimes.

La détermination de la peine a été ajournée jusqu’au 23 avril.