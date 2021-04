LE moment embarrassant Ricky Gervais a dû demander à une femme au hasard, absorbée par son livre, de sortir du champ pendant le tournage d’After Life a été filmé.

La bande dessinée de 59 ans a approché le membre du public alors qu’il commençait à travailler sur la troisième saison du hit de Netflix à Hampstead Heath aujourd’hui.

Un spectateur a déclaré que la femme n’était «pas impressionnée» en se levant et en s’éloignant après avoir été approchée par Ricky.

Elle avait profité du temps ensoleillé alors qu’elle était allongée sur l’herbe pour lire tout en portant des vêtements de sport.

Elle n’était en aucun cas impliquée dans la production de la série et Ricky a dû lui demander de déménager pour qu’ils puissent se faire photographier.

La star est l’écrivain de la série et joue également le personnage principal Tony, avec Ricky rejoint par German Shepard Anti – qui joue le chien de Tony Brandy dans la série – pour la confrontation.

Elle avait profité du soleil en lisant à Hampstead Heath

Ricky s'est approché et lui a demandé de sortir du tir

On a dit que la femme n'était pas impressionnée alors qu'elle emballait ses affaires

Une fois que la femme a emballé ses affaires et est partie, le tournage a commencé – la troisième et dernière saison de la série devant arriver sur Netflix plus tard cette année.

L’incident survient quelques jours à peine après que Richard Madeley a été emmené par la sécurité après avoir accidentellement détruit le plateau de la série.

Même s’il avait été fermé au public, la star de 64 ans a semblé manquer les panneaux d’avertissement et a conduit dans la rue.

Le tournage a commencé

Ricky joue Tony dans la comédie noire

Il a été rejoint sur le plateau par le chien Anti, qui s'appelle Brandy dans la série

Il a même tenté d’avoir une table dans un restaurant, qu’il croyait ouvert aux affaires.

After Life est arrivé pour la première fois sur le service de streaming en mars 2019, avec une deuxième série en avril dernier.

Il suit Tony alors qu’il tente de composer avec la mort de sa femme bien-aimée Lisa, avec le plan de la comédie noire abordant des sujets émotionnels tels que le suicide et la dépression.









Avant même d’avoir terminé le script de la série à venir, Ricky avait confirmé qu’il n’y en aurait pas d’autre.

Il expliquait à l’époque: «C’est tentant mais… il y a un vieux dicton selon lequel« pour diriger l’orchestre, il faut tourner le dos au public ».

« C’est vrai. Le public pense en vouloir un autre, mais il n’en est pas sûr. Il faut donc être prudent.