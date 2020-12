Ce fut un moment gênant lorsque le président américain Donald Trump a quitté la cérémonie de la Médaille présidentielle de la liberté juste après avoir décerné son lauréat mardi. La Maison Blanche a accueilli mardi la prestigieuse cérémonie de remise de la plus haute distinction civile en Amérique. Cependant, le président Trump semblait avoir perdu son énergie habituelle et semblait profondément affecté par sa perte électorale. Dès qu’il a décerné la médaille de la liberté, le président a maladroitement quitté la cérémonie un peu tôt.

La plus haute distinction qu’un civil puisse gagner a été décernée au lutteur Dan Gable, l’une des onze personnalités sportives auxquelles le président Trump a remis la médaille, sur les 19 récipiendaires. Dans une vidéo devenue virale, nous pouvons voir comment le président Trump évite les questions de la presse qui étaient les plus susceptibles de poser sa position sur sa perte lors des élections présidentielles du mois dernier.

Alors que Trump part, il se retourne et dit «merci beaucoup» aux lauréats, laissant Gable seul et plus qu’un peu confus. Gable, quant à lui, a été laissé suspendu après avoir reçu la plus haute distinction civile du pays, alors que les membres de sa famille se tenaient derrière lui en souriant maladroitement.

La scène était comique et surréaliste alors que Gable, debout seul, haussa les épaules et dit: « C’est fait. » La vidéo a été partagée sur Twitter par Rex Chapman et a recueilli plus de cinq millions de vues. Les internautes ont rapidement réagi à cette vidéo humoristique et maladroite. Un utilisateur a commenté: «M. Gable nous canalise tous en ce moment. #TrumpIsACompleteFailure.»

Vous ne pouvez pas l’inventer. Cela s’est vraiment produit plus tôt dans la journée: Trump est sorti de son propre bureau et a laissé le récipiendaire de la Médaille de la liberté – Dan Gable – se demandant quoi faire ensuite.pic.twitter.com/xqdCbaJjLZ – Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) 8 décembre 2020

Un autre utilisateur a déclaré: « Respectez l’enfer de Dan Gable, mais il s’est rangé du côté de la mauvaise personne. »

Respectez l’enfer de Dan Gable, mais il s’est rangé du côté de la mauvaise personne. – Billy MacK (@ BillyMacK96) 9 décembre 2020

Louant la patience et la grâce de Gable, un utilisateur a commenté: «C’est un compte de 10. Trump est disqualifié. Votre gagnant aaa et NOUVEAU président: Dan Gable !!! »

Dan Gable est un médaillé d’or olympique de l’état de l’Iowa. Pour cette journée mémorable, Gable a été rejoint par son épouse, Kathy, et leur grande famille, dont 13 petits-enfants. En comparant la séquence de victoires de Gable en lutte à sa propre carrière politique, Trump a déclaré: «Il a remporté 117 matchs consécutifs et n’en a perdu qu’un. Eh bien, vous savez, en politique, j’en ai gagné deux, alors j’en ai deux et oh. Et c’est plutôt bien aussi. Mais nous verrons comment cela se passera.

Président Donald Trump a perdu son offre pour un second mandat au pouvoir à la Maison Blanche après la victoire du candidat démocrate Joe Biden aux élections présidentielles le mois dernier. Le président élu Joe Biden prêtera le serment présidentiel en janvier de l’année prochaine, lorsque le président sortant Donald Trump terminera enfin son mandat de cinq ans.