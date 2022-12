Moment gênant Matt Hancock donne une sérénade à sa petite amie Gina avec la chanson d’Ed Sheeran – et elle le supplie d’arrêter

MATT Hancock donne une sérénade à sa petite amie Gina Coladangelo avec une chanson d’Ed Sheeran lors de l’émission I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here de demain soir ! Le spectacle de sortie.

L’ancien secrétaire à la Santé a avoué qu’il était un grand fan du chanteur de Shivers, 31 ans, lors de son passage dans la jungle.

Rex

Érotème

Matt aimait montrer ses talents de chanteur dans la jungle[/caption]

Getty

Le député a révélé qu’il était un grand fan d’Ed Sheeran[/caption]

Matt, 44 ans – qui s’est classé troisième dans la série I’m A Celebrity de cette année – a expliqué qui était son artiste préféré lors d’une conversation avec Seann Walsh le premier jour.

Le député aimait montrer sa voix chantante et ses mouvements de danse dans le camp, et il semble que cela ne s’est pas arrêté depuis qu’il est parti.

ITV a filmé ce qu’ils ont tous fait dans les heures qui ont suivi leur départ dans le cadre du spin-off.

Dans les scènes qui doivent être diffusées demain soir, Matt peut être entendu chanter une chanson d’Ed Sheeran à Gina après s’être rencontré sur le célèbre pont.

Les téléspectateurs ont découvert l’amour de Matt pour Ed Sheeran lors de sa première apparition sur nos écrans.

Le politicien et Seann étaient des retardataires et ont vécu au siège de Mole pendant un certain temps.

Le couple a appris à se connaître en posant des questions sur leurs choses préférées.

Seann lui a demandé quel était son groupe préféré, ce à quoi Matt a répondu : « Tout un mélange vraiment. Assez grand public…

“Mais je ne vais pas mettre un tatouage d’Ed Sheeran sur mon cou !”

Sean a répondu : “Tu aimes Ed Sheeran ?!”

“Je l’aime et je viens aussi du Suffolk”, a répondu Matt.

Rex