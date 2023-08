Moment gênant Lottie Moss reste le visage rouge après que la co-star ait mal interprété son tatouage de visage

LOTTIE Moss a eu le visage rouge lors de l’émission Celebs Go Dating d’hier soir lorsque Tom Read Wilson a mal interprété le tatouage de son visage.

La réceptionniste de l’agence était convaincue que Lottie avait le mot « loser » gravé sur son visage, alors qu’il lisait en fait « amant ».

Lorsque Lottie, 25 ans, est arrivée pour sa première séance, ils ont commencé à discuter du mixeur et le mannequin a fait une blague sur son tatouage au visage ruinant son apparence innocente.

Tom lui a dit : « Tu es tout sauf un loser ».

Alors que Lottie commençait à rire, Tom dit rapidement : « Oh Lottie, je suis vraiment désolé. Ce n’est pas la faute du tatouage. C’est le mien – je suis myope.

Lottie a répondu : « Non, c’est la faute du tatoueur. »

La star d’OnlyFans, Lottie, s’est fait tatouer le visage l’année dernière après une soirée bien arrosée et a rapidement exprimé ses regrets.

Expliquant pourquoi elle l’avait fait, Lottie avait précédemment déclaré à Glamour: «Depuis la cure de désintoxication, j’ai fait un voyage de découverte de soi. J’ai passé beaucoup de temps à Bali, entouré par la nature, à lire seul ou à passer du temps avec des personnes partageant les mêmes idées – et à apprendre à m’aimer à nouveau tout en étant enfin libéré de mon ancienne vie.

« C’est pourquoi j’ai décidé de me faire tatouer le visage. le mot ‘amant’ sous mes yeux.

« Oui, c’était impulsif, mais après des années de contrôle, c’était ma façon d’exprimer que je suis libre. Je ne suis plus contrôlé.

Cependant, elle le couvre maintenant généralement avec se maquiller et on dit qu’il prévoit de le faire retirer.

Le lot de célibataires de cette année à la recherche de l’amour sur Celebs Go Dating comprend également l’animatrice de Talk TV Vanessa Feltz, Chloe Burrows de Love Island, le comédien Spuddz et Mark-Francis Vandelli de Made In Chelsea.

Getty

Lottie cherche l »amour sur Celebs Go Dating[/caption]