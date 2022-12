Moment gênant Gina, la petite amie de Matt Hancock, se retrouve face à face avec Boy George après une querelle de camp

La star de I’M A Celebrity Boy George s’est retrouvée face à face avec le partenaire du rival du camp Matt Hancock MP dans une conversation embarrassante pour le spin-off de l’émission.

La star du Culture Club a verrouillé les cornes avec le politicien pendant leur séjour au camp, dans l’une des nombreuses querelles de la jungle.

La partenaire du député de Matt Hancock, Gina Coladangelo, a eu une conversation gênante avec Boy George lors de l’épisode I’m A Celeb Coming Out[/caption]

En fait, George, 61 ans, a même déclenché des rumeurs selon lesquelles il aurait quitté Je suis une célébrité lorsque le député de West Suffolk, Matt, 44 ans, a fait une entrée surprise dans le camp.

Pourtant, lors de la soirée d’après-spectacle, le couple semblait s’être réconcilié avec un baiser – les bonnes vibrations se poursuivant pendant le spectacle Coming Out.

Au cours de l’épisode de ce soir, la petite amie de Matt, Gina Coladangelo, une mère de trois enfants et son ancienne assistante, se présente à Boy George et il fait des remarques sur sa relation au camp avec Matt.

Pourtant, il s’empresse de la rassurer et de dire : “C’est cool l’amour, on s’est bien entendus à la fin.”

Matt et Boy George ont eu une rencontre gênante dans le camp après que le roi de la pop ait dit à Seann Walsh : « Je ne supporte pas Matt.

« J’ai essayé de l’aimer et j’ai échoué. Je le trouve visqueux, je le trouve glissant.

Il a dit plus tard à Matt : « Je t’ai détesté, je dois être honnête.

“J’ai parfois l’impression que vous ne dites pas ce que vous voulez dire et que vous n’êtes pas particulièrement direct.”

La star a ajouté: “J’essaie de vous séparer en tant qu’être humain et vous en tant que politicien, et j’ai du mal avec ça. Nous ne partageons pas la même politique. Je me bats un peu avec toi.

Matt a insisté: “Je suis juste moi” – mais a dit à Boy George qu’il était content d’avoir parlé de ses problèmes en face, disant qu’il avait “apprécié de passer du temps” avec lui.

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! Le Coming Out Show est diffusé à 21h15 aujourd’hui (jeudi) sur ITV1 et ITV Hub.

