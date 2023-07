Moment gênant alors que le roi Charles semble casser la conversation de Biden avec le garde du château de Windsor

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le président Joe Biden a fait sensation lundi lorsqu’il a semblé enfreindre le protocole royal en touchant le roi Charles III lors d’une cérémonie d’arrivée au château de Windsor, tandis que le roi semblait perdre son sang-froid après que l’un des gardes gallois du château ait apparemment passé trop de temps. engager la conversation avec le président.

M. Biden, qui était arrivé au Royaume-Uni tard dimanche et avait passé la nuit à l’ambassade des États-Unis à Londres, a clôturé les engagements de la journée en rencontrant le roi et un groupe de chefs d’entreprise aux côtés de plusieurs responsables américains et britanniques.

Après être arrivé sur le terrain de Windsor en hélicoptère pour leur première rencontre en tête-à-tête depuis que Charles est devenu roi l’année dernière, M. Biden a haussé les sourcils parmi les observateurs de longue date du palais en plaçant sa main sur le coude du monarque alors que les deux hommes se serraient la main.

Le roi Charles semble désireux d’éloigner le président Biden pendant que le dirigeant américain discutait avec un garde (via Reuters)

Après cette chaleureuse salutation, le président a placé sa main sur le dos du roi alors qu’ils passaient en revue les gardes gallois rassemblés sur le quadrilatère de Windsor, le monarque lui rendant la pareille dans un geste similaire peu de temps après.

Les deux hommes semblaient sourire et de bonne humeur alors qu’ils se promenaient dans le parc du château, Charles tentant de presser M. Biden à un moment donné alors qu’ils passaient en revue la garde d’honneur.

M. Biden, qui était engagé dans une conversation avec l’un des soldats qu’il examinait, n’a pas tenu compte de la suggestion polie du monarque de continuer à avancer, le roi semblant claquer et faire signe au garde après que le président se soit déplacé.

Bien que le protocole stipule que le monarque ne doit généralement pas être touché, une source de Buckingham Palace a déclaré Personnes que M. Biden n’a pas enfreint le protocole et a déclaré que le roi était « entièrement à l’aise » avec la rencontre.

Charles et Biden partagent une blague au château de Windsor (Chris Jackson/Getty Images)

« Quel merveilleux symbole de chaleur et d’affection c’était entre les individus et leurs nations », ont-ils déclaré.

Le roi et M. Biden se sont rencontrés à plusieurs reprises au cours de leur vie publique, leurs deux dernières réunions ayant eu lieu lors du sommet Cop26 à Glasgow et une réception à Buckingham Palace lors du sommet du G7 2021.

Ces deux fois, le sujet à l’étude était leurs efforts respectifs pour lutter contre le changement climatique, et le même sujet était à l’ordre du jour lors de la visite de M. Biden avec le roi.

Les deux hommes ont participé à ce que la Maison Blanche a décrit comme un « engagement climatique » mettant en vedette Sa Majesté et un certain nombre de « philanthropes et d’investisseurs », dont les directeurs généraux de Bank of America, Prudential et BlackRock, ainsi que l’envoyé américain pour le climat John Kerry. et Grant Shapps, secrétaire d’État britannique à la sécurité énergétique et à Net Zero.

M. Shapps a déclaré aux journalistes que les responsables britanniques étaient « extrêmement satisfaits » que la loi sur la réduction de l’inflation signée par M. Biden l’année dernière « ait fait progresser les objectifs d’énergie propre ».

Le président a semblé enfreindre le protocole en mettant sa main sur le dos du roi, bien que le palais ait été cité comme disant que le monarque était « tout à fait à l’aise » avec le geste. (PA)

L’audience de M. Biden avec le roi est intervenue immédiatement après une visite de 42 minutes au numéro 10 Downing Street pour prendre le thé avec le Premier ministre Rishi Sunak.

Alors qu’il était assis dans le jardin à l’arrière avec le Premier ministre, M. Biden a déclaré que les relations entre les États-Unis et le Royaume-Uni continuaient « d’évoluer d’une manière positive » et « solides comme le roc ».

Joe Biden rencontre le roi au château de Windsor

Le président américain, qui a rencontré son homologue britannique cinq fois au cours des cinq derniers mois, a plaisanté en disant que c’était « bon d’être de retour » et a déclaré que lui et M. Sunak ne se rencontraient « qu’une fois par mois ».

Pour sa part, le Premier ministre britannique a déclaré que lui et M. Biden profiteraient de la brève réunion bilatérale pour discuter de « comment renforcer notre coopération » et de « la sécurité économique commune au profit de nos citoyens ».

Biden et Rishi Sunak se rencontrent au numéro 10 Downing Street (APE)

« Nous sommes deux des alliés les plus solides de cette alliance et je sais que nous voudrons faire tout notre possible pour renforcer la sécurité euro-atlantique », a-t-il déclaré.

Après la rencontre avec le roi, M. Biden a quitté Londres pour Vilnius, où il participera au sommet des dirigeants de l’OTAN avant de se rendre à Helsinki pour une rencontre avec les dirigeants nordiques.