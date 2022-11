Moment gênant alors que Bruno Fernandes a demandé de ne pas répondre à une question sur Cristiano Ronaldo en anglais

La sortie de Cristiano Ronaldo de Manchester United a fait parler de lui. L’attaquant talismanique se prépare actuellement à diriger le Portugal à la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar.

La sortie de Ronaldo d’Old Trafford a également dominé la conversation lors de la Coupe du monde. À la veille du premier match du Portugal contre le Ghana, son coéquipier portugais Bruno Fernandes a posé des questions inconfortables concernant l’attaquant et les Red Devils.

Fernandes, qui fait toujours partie de Manchester United, a été impliqué dans un échange gênant avec un journaliste anglais après avoir été interrogé sur la situation de Ronaldo avec les géants de la Premier League.

En fait, le responsable des médias a déclaré que le milieu de terrain ne répondrait pas à la question du journaliste en anglais et a répondu en portugais.

Fernandes a cependant insisté sur le fait que Ronaldo se concentrait sur la victoire de la Coupe du monde tant convoitée et a déclaré: “Vous savez à quel point jouer pour le Portugal est important pour Cristiano et pour nous tous. C’est le rêve de tout joueur. Nous nous concentrons à 100 % sur l’équipe nationale et nous sommes tous conscients de ce que nous devons faire. »

Le joueur de 28 ans a ajouté qu’il était philosophe en disant que rien ne dure éternellement et que tout le monde devrait respecter les décisions de Ronaldo.

« Je ne me sens pas mal à l’aise et je n’ai pas à choisir un camp. C’était un privilège de jouer avec Cristiano au club, un rêve et je l’ai toujours dit. Cristiano a toujours été une source d’inspiration pour moi. C’était un rêve devenu réalité de pouvoir jouer avec Cristiano, c’était super pour moi et tant que ça a duré. Cristiano a pris une décision différente pour sa vie, sa carrière et nous devons respecter ces décisions. Chaque décision doit être respectée », a déclaré Fernandes.

Manchester United a annoncé mardi avoir trouvé un accord amiable avec Cristiano Ronaldo pour résilier son contrat. La sortie de Ronaldo fait suite à son interview explosive avec Piers Morgan.

L’icône du football aura pour objectif de mettre de côté les distractions de son club et de mener le Portugal à la gloire de la Coupe du monde.

Ce tournoi est selon toute vraisemblance le chant du cygne de la Coupe du monde de Ronaldo et il voudrait soulever le trophée pour ajouter la seule argenterie manquante dans son armoire à trophées.

