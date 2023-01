Moment famille et amis sur le spot du bateau et sauvetage de l’apnéiste qui a disparu pendant des heures | Nouvelles américaines

Le moment émouvant où la famille d’un apnéiste disparu a repéré son être cher vivant dans l’eau avant de le retrouver est devenu viral après avoir été filmé.

Dylan Gartenmayer, 22 ans, n’avait pas été vu depuis plusieurs heures après avoir été emporté sous les vagues de Floride par un fort courant et refait surface à environ un mile de distance.

Une vidéo tournée sur un bateau rempli de sa famille et de ses amis, les montre en train de repérer M. Gartenmayer dans l’eau, avec une personne s’exclamant “le voilà !”, tandis qu’une seconde crie “Dylan”, avant que d’autres ne commencent à crier et à sauter de haut en bas avec joie.

Un second clip, également filmé par sa cousine Priscilla Gartenmayer, montre des gens tendant les bras pour tenter de le rattraper alors qu’il est emporté à toute vitesse par les vagues.

Et quelques secondes plus tard, il est capable de se diriger vers l’arrière du bateau et de se mettre en sécurité, où il est étreint.

M. Gartenmayer a été aperçu dans l’eau



Les vidéos sont maintenant devenues virales avec des millions de vues sur TikTok.

Avant sa disparition, deux de ses amis surveillaient un bateau sur le site d’origine où il avait plongé, qui se trouvait près d’un récif, à plusieurs kilomètres des Florida Keys.

Sous la surface, M. Gartenmayer plongeait en apnée à une profondeur d’environ 35 pieds, lorsque le courant l’a poussé à 150 pieds.

Il a dit qu’il était sous l’eau pendant près de deux minutes, alors qu’il retenait son souffle.

“C’est comme ça que j’ai fini par être séparé”, a-t-il déclaré. “Ils regardaient principalement vers le bas, pensant que je me suis évanoui à cause d’un manque d’oxygène.”

“La promenade en bateau la plus effrayante de notre vie”

L’alarme a été donnée et sa famille est alors partie sur le bateau de son grand-père à sa recherche – décrite comme “la balade la plus effrayante de notre vie” – et a été assistée dans sa recherche par les garde-côtes.

M. Gartenmayer a déclaré à la chaîne d’information américaine NBC6 qu’après avoir refait surface, il avait nagé un peu plus d’un mile jusqu’à un marqueur de canal, tout en agrippant le bambou qu’il avait trouvé dans l’eau.

Ses proches ont tendu les bras pour tenter de l’attraper



Sa mère, Tabitha, a déclaré que lors de la recherche de la famille, l’ami de son fils, Joel, a repéré une vue inhabituelle sur l’eau – des bouées qui semblaient être attachées ensemble.

M. Gartenmayer avait coupé et lié ensemble des boules d’amarrage pour en faire un radeau de fortune. Il a dit qu’il “avait fini par en couper trois du récif, en attachant un petit hamac”.

Peu de temps après avoir vu les bouées, il a été repéré.

“J’entendais un bateau bourdonner derrière moi”, a déclaré le joueur de 22 ans. Le navire qu’il a entendu se diriger vers lui était rempli de membres de sa famille.

Une fois à bord, il a été transféré sur un bateau des garde-côtes et ramené à terre. Sa température corporelle était basse au début, mais une fois qu’elle s’est stabilisée, il a ensuite été relâché une heure plus tard.

“Le plongeur le plus intelligent et le plus expérimenté que je connaisse”

Sa cousine, Priscilla Gartenmayer, a raconté ce qui s’est passé sur Facebook.

Elle a écrit: “Après avoir appelé la famille ensemble, nous avons sauté sur le concurrent et avons fait la promenade en bateau la plus effrayante de notre vie jusqu’à ses dernières coordonnées connues.

“Dieu était définitivement de notre côté car dès que nous avons cessé de courir et commencé à chercher, nous l’avons tout de suite repéré à presque les coordonnées exactes qui nous avaient été données.”

Il a ajouté: “Cette deuxième vidéo a été le moment où nous avons tous posé les yeux sur lui, je ne peux pas m’empêcher de la regarder.

“C’est le plongeur le plus intelligent et le plus expérimenté que je connaisse sur l’eau, il a nagé environ deux milles et avant de perdre son énergie, il a attrapé trois bouées et s’est fabriqué un hamac pour flotter !”