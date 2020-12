Une « mère Fagin » a été filmée avec effronterie « persuadant son jeune fils de voler des cadeaux de Noël emballés » à l’extérieur de la maison familiale.

Emma Fryer est revenue du shopping le 21 novembre pour découvrir le trio de cadeaux joliment emballés – qu’elle avait mis en décorations – avait disparu de sa porte.

Après avoir interrogé son mari, le paysagiste Anthony Fryer, 34 ans, sur l’endroit où ils se trouvaient, la mère de trois enfants s’est précipitée pour regarder les images de la caméra de vidéosurveillance pour voir ce qui s’était passé.

Une mère a été surprise par CCTV en train de « persuader » un jeune garçon, considéré comme son fils, de voler des cadeaux de Noël emballés à l’extérieur de la maison familiale à Leicester Forest East le mois dernier

Le jeune garçon hésite avant d’attraper trois cadeaux et de repartir vers la femme

L’homme de 32 ans a été stupéfait de découvrir des images d’un jeune garçon semblant avoir reçu l’ordre de prendre les cadeaux par une femme, qui serait sa mère, poussant un landau.

Le petit garçon s’arrête, comme pour se demander s’il devait le faire, avant de se précipiter, de passer les cadeaux et de s’enfuir en les serrant sous son œil vigilant.

Quelques minutes plus tard, on peut voir le couple revenir, le garçon rapportant sans vergogne son butin là où il les avait balayés.

La responsable principale des comptes Emma a critiqué les actions « dégoûtantes » de la mère – et a déclaré qu’elle ne devrait pas prendre les « conseils parentaux d’Oliver Twist ».

Emma, ​​de Leicester Forest East, dans le Leicestershire, a déclaré: « La mère est comme Fagin en lui demandant de les prendre.

«Je veux juste l’embarrasser maintenant parce que je pense que ce qu’elle a fait est dégoûtant.

Sur la photo: Emma Fryer et son mari Anthony ont été choqués quand ils ont découvert que des cadeaux avaient été volés à la porte car tout était filmé par la vidéosurveillance installée à l’avant de leur maison

Sur la photo: les cadeaux, qu’ils avaient pendant 9 ans, étaient des décorations qui sont généralement éclairées avec des LED et Emma les avait placées à l’extérieur de sa maison cette année dans le cadre des décorations de la maison

« J’étais plus choquée par le fait qu’elle ait obligé son enfant à le faire, je ne m’attendais certainement pas à ce qu’un parent fasse cela.

« Si c’était une adulte, je ne serais pas aussi choquée, mais elle a un enfant pour le faire.

« Je suis moi-même mère et penser que je ferais ça à mes enfants, eh bien, je ne le ferais jamais. Cela n’apprend pas à ses enfants la bonne chose.

« Vous pouvez voir au départ sur la caméra qu’il le voit évidemment en premier, il la regarde, il la regarde et ensuite il y va. Il y est en quelque sorte persuadé.

«Je comprends que tout le monde traverse des moments difficiles, mais allez.

« Je suggérerais qu’elle repense ses compétences parentales à l’avenir, elle ne devrait pas suivre les conseils parentaux d’Oliver Twist. »

Une femme effrontée surprise en train de passer devant la maison alors que le garçon saisit des décorations volées

Les décorations étaient des cadeaux lumineux que la famille avait appréciés pendant neuf ans et exposés sous leur sapin de Noël.

Depuis que l’électricité avait cessé de fonctionner, le câblage a été retiré et Emma les a placés à l’extérieur, prévoyant de les remplir de LED alimentées par batterie pour que les voisins puissent en profiter.

C’est alors qu’Emma, ​​mère d’enfants âgés de 14, 12 et 7 ans, revenait d’une virée shopping pour les lumières LED qu’elle a remarqué que les décorations avaient disparu.

Emma a déclaré: « Nous avions les cadeaux lumineux pendant neuf ans.

« C’étaient des décorations très appréciées qui sortaient année après année et qui s’asseyaient sous l’arbre.

« Cette année, lorsque je les ai sortis, les lumières avaient cessé de fonctionner, alors j’ai retiré tous les appareils électriques et les ai mis à la porte d’entrée car je pensais qu’ils seraient agréables à regarder.

Sur la photo: la femme revient devant la maison d’Emma. L’incident a laissé Emma réticente à mettre plus de décorations de Noël à l’extérieur de sa maison au cas où elles seraient également volées

« Cela ne m’est pas venu à l’esprit que je devrais les sécuriser, je pensais qu’ils seraient en sécurité là-bas.

« J’avais étouffé pour avoir des LED de batterie à l’intérieur et je suis revenu vers 17h30 et j’ai réalisé qu’ils n’étaient pas sur le seuil de la porte.

«Ils n’étaient sortis que depuis probablement deux heures, donc pas longtemps du tout.

« Je pensais qu’Anthony les avait déplacés car la maison avait été récemment rénovée, il est donc un peu un Scrooge en termes de ne pas vouloir de choses sur les rebords de fenêtres ou à l’avant.

« Je pensais que j’aurais pu tenter ma chance en les mettant sur le devant, mais ça avait l’air charmant.

« Je suis entré avec les lumières et lui ai demandé où se trouvaient les cadeaux, il avait l’air vraiment choqué, alors nous sommes allés directement aux caméras et avons jeté un coup d’œil.

« Quand j’ai vu les images de vidéosurveillance, je me souviens avoir été assez choqué, cela m’a un peu bouleversé – tout le truc de la « maman » et sa demande à son enfant de le faire.

« Elle a envoyé son fils, qui je ne pense pas avoir plus de sept ans, chercher les cadeaux.

«Je suis choqué par tout cela. Je suis entré et me suis servi un verre et mon mari est monté dans la voiture et a fait le tour pour voir s’ils marchaient toujours.

L’incident a dissuadé Emma de remettre des décorations devant sa maison, de peur qu’elles ne soient à nouveau balayées.