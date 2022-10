Moment extraordinaire, une femme plonge presque dans la bouche de TIGER SHARK au large d’Hawaï dans un terrifiant quasi-accident

Des images HORRIFIANTES montrent le moment choquant où une femme manque de peu de plonger directement dans la bouche d’un requin tigre affamé.

La vidéo terrifiante montre le plongeur, Ocean Ramsey, s’apprêtant à sauter dans l’eau, au large d’Hawaï, ignorant que le prédateur se cache près du bateau.

Le plongeur se prépare à sauter dans l’eau

Elle recule rapidement après avoir repéré le requin

Elle manque de peu de plonger dans la bouche du prédateur

On peut voir la plongeuse expérimentée vérifier l’eau à l’aide de son masque en reculant rapidement après avoir repéré le requin.

Elle est capable de remonter sur le bateau alors que le requin ouvre la bouche prêt à mordre.

Le requin tigre, nommé Queen Nikki, touche presque les nageoires de la femme avant de s’éloigner lentement.

Les images incroyables ont été partagées sur Instagram d’Ocean, où le plongeur libre partage souvent des rencontres à couper le souffle avec des requins.

La légende se lit comme suit: “Nous adorons l’enthousiasme de la reine Nikki du requin tigre pour saluer @oceanramsey.

“L’océan lit une approche rapide et précise en sachant quand reculer respectueusement.

“@oneoceandiving le plongeur de sécurité est toujours la première personne dans l’eau et la dernière personne à sortir et celle responsable d’évaluer respectueusement le comportement des requins avant d’inviter d’autres personnes dans l’eau. “

Le message ajoute que l’interaction effrayante a laissé le plongeur « rire plus que surpris ».

Dans un incident similaire, des images terrifiantes ont montré un homme se précipitant pour remonter sur un bateau après avoir été raté de peu par un requin.

Dans un autre clip, on peut voir un énorme requin tigre de 12 pieds nager directement sous un surfeur.

Les requins tigres, souvent trouvés dans les eaux du Pacifique, mesurent généralement entre 10 pieds et 13 pieds mais peuvent atteindre 16 pieds de long.

Ils sont connus pour avoir le spectre alimentaire le plus large de tous les requins, y compris les dauphins et même d’autres requins plus petits.

Bien qu’ils ne soient en second lieu que le grand blanc dans les attaques mortelles enregistrées contre les humains, les attaques sont rares.

Les requins tigres sont considérés comme une espèce quasi menacée en raison du finning et de la pêche par les humains.