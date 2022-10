Moment extraordinaire Un sous-marin nucléaire de 3 000 tonnes surnommé la “baleine” défile dans les rues de Russie

CECI est le moment extraordinaire où un sous-marin nucléaire de 3 000 tonnes a défilé dans les rues de Russie.

Construit en 1957, le K-3 Leninsky Komsomol était le premier sous-marin nucléaire de l’Union soviétique – et il est maintenant en passe de devenir un musée dans la ville de Kronstadt, près de Saint-Pétersbourg.

Le sous-marin soviétique K-3 Leninsky Komsomol tiré à travers la rue Crédit : AP

Le projet est en préparation depuis des années au chantier naval Nerpa Crédit : AP

Le K-3 a été construit à Molotovsk et a flotté pour la première fois en 1957 Crédit : AP

L’énorme sous-marin de 352 pieds de long a défilé dans la ville mercredi lors de son voyage vers le site où il sera assemblé avec la poupe et transformé en musée.

Le projet est en préparation depuis des années au chantier naval Nerpa.

Avec la coque réparée et les parties radioactives des réacteurs retirées, le navire est maintenant prêt à prendre forme en tant que musée pour que les visiteurs puissent voir la bête de près.

Le K-3, qui a été prototypé en bois, a été construit à Molotovsk et a flotté pour la première fois en 1957.

Un an plus tard, le sous-marin a été mis en service et a navigué vers Zapadnaya List sur la péninsule de Kola au nord-ouest de la Russie.

En juin 1962, il est devenu le premier navire soviétique à percer la glace du pôle Nord, marquant une étape importante pour le bloc.

Propulsé par deux réacteurs refroidis à l’eau, le navire – le troisième sous-marin nucléaire au monde – est devenu un symbole des capacités de guerre sous-marine de l’Union soviétique.

Le capitaine du K-3, Lev Mikhailovich Zhiltsov, a reçu le titre de héros de l’Union soviétique pour la mission – la plus haute distinction en URSS.

Pour sa réalisation au pôle Nord, K-3 a reçu le titre Leninsky Komsomol.

Quatre ans plus tard, à l’été 1967, le K-3 se voit également confier la mission de suivre un sous-marin américain lanceur de missiles balistiques.

Mais la catastrophe a frappé quelques mois plus tard lorsque 39 membres d’équipage sont morts à bord après qu’un incendie s’est déclaré dans le système hydraulique du navire alors qu’il naviguait dans la mer de Norvège.

Plutôt que de pulvériser de l’eau, un gaz de type dioxyde de carbone a rempli les premier et deuxième compartiments, tuant des dizaines de membres d’équipage.

Lorsque la porte de séparation dans la cloison du troisième compartiment a été ouverte, le gaz s’est propagé et d’autres personnes sont mortes.

Des récompenses ont été recommandées pour l’équipage après la tragédie, dont sept nominations pour le héros de l’Union soviétique.

Mais une enquête sur l’incendie a trouvé un briquet dans le compartiment des torpilles et a trouvé suspecte la position du corps d’un marin.

Ils ont jugé que le tabagisme du marin avait déclenché l’incendie.

Quatre jours après la tragédie, K-3 est retourné à la base.

Malgré d’importants dégâts causés par le feu, le sous-marin a été réparé et remis à l’eau.

Le navire a été officiellement mis hors service en 1988 après avoir servi l’Union soviétique pendant 30 ans et a été transféré au chantier naval de Nerpa en 2005.

Et après des années de restauration, les visiteurs devraient pouvoir mettre les pieds à l’intérieur du navire au Musée de la gloire de la marine dans la ville de Kronstadt à l’extérieur de Saint-Pétersbourg d’ici 2023.

Le sous-marin devait initialement être placé aux côtés de Lénine – le premier brise-glace à propulsion nucléaire de l’Union soviétique – à Mourmansk avant que l’emplacement ne soit changé pour Kronstadt, une base navale sur l’île russe de Kotlin.