Moment étrange “le requin le plus effrayant du monde” avec un œil et des “dents folles” entoure les plongeurs

Des images TERRIFIANTES ont capturé le moment où deux plongeurs se sont retrouvés face à face avec le requin “le plus effrayant” du monde.

Les plongeurs exploraient un aquarium à l’intérieur d’un centre commercial à Dubaï lorsque la bête borgne les regarda fixement.

Le moment où un requin a obtenu des pouces de deux plongeurs Crédit : You Tube/ts_Weebo

Le couple était à l’intérieur d’un aquarium dans un centre commercial de Dubaï Crédit : You Tube/ts_Weebo

Il manquait un œil au requin tigre de sable et avait des dents et des gencives déformées Crédit : You Tube/ts_Weebo

Les spectateurs agrippés ont regardé l’énorme requin aux gencives déformées et aux dents étrangement saillantes nager à quelques mètres d’eux.

Les plongeurs semblaient incroyablement calmes face au prédateur mortel.

Des images choquantes montrent le couple essayant de garder son sang-froid alors que le requin tigre de sable se rapproche de plus en plus.

Au dernier moment, la créature se détourne et laisse les plongeurs indemnes.

L’un des plongeurs a posté la vidéo de la rencontre terrifiante sur YouTube et a admis : “Chaque fois que je suis dans ce centre commercial, j’attends juste de voir quelqu’un se faire déchiqueter.

“Eh bien, maintenant le moment est venu pour moi d’être cette personne.”

Ils ont continué : “Ce requin a évidemment les dents les plus folles de tous les requins dans le réservoir… il était dans mon visage.

“Il y a tout le monde qui regarde, attendant juste cette mutilation … et bien sûr, je pensais que c’était la fin.”

Le clip a rapidement été inondé de commentaires d’utilisateurs horrifiés de YouTube incapables de croire ce qu’ils venaient de voir.

“J’applaudis vraiment ce gars”, a écrit l’un d’eux. “Il a l’air super mal à l’aise et instable quand le requin s’est approché, mais il a définitivement fait un travail incroyable en restant calme et en gardant son sang-froid.

“Ces choses sont tellement plus grandes en personne, je ne sais pas si je pourrais faire quelque chose comme ça.”

Un autre utilisateur a ajouté : “Il a l’air particulièrement moche parce qu’il lui manque un œil et qu’il a des gencives déformées.”

Tandis qu’un troisième a déclaré : « Je n’ai jamais eu aussi peur de regarder une vidéo YouTube. J’avais le cœur dans le ventre en la regardant…

“C’est le plus proche que j’ai jamais eu d’un requin. Un respect fou pour vous tous.”

Les requins tigres de sable, qui sont une espèce en voie de disparition, n’attaquent généralement les humains qu’en état de légitime défense.

On ne sait pas comment le requin a perdu son œil ni ce qui a conduit à son apparence déformée.

L’aquarium du Dubai Mall, où l’animal est hébergé, offre quotidiennement aux visiteurs la possibilité de “marcher avec les ultimes prédateurs du monde en portant un casque oxygéné qui permet de respirer sous l’eau”.

Son site Web se vante qu'”il y a plus de 400 requins et raies dans le réservoir, y compris la plus grande collection au monde de requins tigres de sable”.