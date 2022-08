Moment étonnant, un python massif vu glisser sur le toit de Southampton

Un serpent GÉANT s’est glissé sur les toits des gens après s’être échappé au petit matin – les habitants ont été pétrifiés par les photos choquantes.

Un serpent jaune monstrueux a été cassé dans une gouttière et dans l’allée avant de quelqu’un à Chandler’s Ford dans le Hampshire aujourd’hui.

Le serpent se frayant un chemin à travers les toits et essayant d’entrer dans une propriété 1 crédit

La créature effrayante était un python birman albinos 1 crédit

L’espèce est généralement gardée comme animal de compagnie et est relativement calme 1 crédit

Les habitants horrifiés étaient sous le choc des observations, pensant que ce devait être un trompe-l’œil, a rapporté le Daily Echo.

Mais le serpent était en fait réel – un animal de compagnie qui s’était échappé de la maison d’un local.

Le serpent a glissé dans le quartier avant d’être rendu à son propriétaire.

La créature effrayante était un python birman albinos, comme l’a confirmé Southampton Reptile.

L’espèce est généralement gardée comme animal de compagnie et est relativement calme.

Ce sont des carnivores qui se nourrissent d’oiseaux et de mammifères comme les rats et les souris.

Mais les habitants n’ont pas été impressionnés par la cascade du serpent.

L’un d’eux a écrit sur les réseaux sociaux : “C’est tellement effrayant”, tandis que d’autres ont commenté qu’ils étaient contents que cela n’aille pas plus loin dans les rues résidentielles.

Un autre a déclaré en ligne : “Les serpents ne doivent pas être gardés comme animaux de compagnie.”

L’observation du serpent survient peu de temps après que les experts ont émis un avertissement sévère concernant les animaux exotiques s’échappant par temps chaud.

Evie Button, responsable scientifique de la RSPCA, a expliqué comment les températures estivales étouffantes rendent les serpents plus actifs et susceptibles de s’enfuir.

Elle a déclaré: “Les serpents sont d’excellents artistes de l’évasion et profiteront d’une ouverture dans une porte d’enceinte ou d’un couvercle lâche pour faire une pause.

“L’année dernière, nous avons reçu plus de 1 200 rapports sur les serpents, le plus grand nombre d’appels étant reçu pendant les mois d’été. Ce n’est pas surprenant, car les serpents deviennent plus actifs par temps chaud.

“Nous exhortons tous les propriétaires de serpents de compagnie à être extrêmement vigilants à cette période de l’année, à investir dans un enclos adapté à l’espèce en question et à s’assurer que l’enclos est sécurisé – et verrouillé si nécessaire – lorsqu’il est sans surveillance.”

L’organisme de bienfaisance pour animaux a également exhorté les propriétaires à redoubler de prudence s’ils emmènent leurs serpents de compagnie à l’extérieur pour profiter du soleil par temps chaud.

Evie a poursuivi : « Les besoins des reptiles peuvent être difficiles à satisfaire car ils sont exactement les mêmes que dans la nature et sont fondamentalement liés à certains comportements, régimes ou conditions environnementales qui peuvent être difficiles à reproduire dans un environnement domestique.

“La RSPCA exhorte les futurs propriétaires de reptiles tels que les serpents à effectuer des recherches approfondies sur les besoins de l’espèce particulière et sur ce qui est nécessaire pour prendre soin de l’animal, en utilisant des sources expertes.

“Les gens ne devraient envisager de garder un serpent que s’ils peuvent s’assurer qu’ils sont pleinement capables de subvenir à ces besoins.”

Sa déclaration a également raconté comment un serpent des blés de 3,5 pieds de long a été retrouvé en liberté dans une poubelle à roulettes à Stoke-on-Trent au début du mois.

Le propriétaire surpris a expliqué comment il avait “sauté et crié” après avoir soulevé le couvercle de sa poubelle à roulettes pour trouver l’aventurier écailleux qui le regardait.

L’avertissement de temps chaud fait également suite à l’annonce d’un serpent provoquant une panique totale dans un train après avoir échappé à son propriétaire et glissé entre les sièges.

Diego, un serpent des blés fantôme de 3 pieds, s’est libéré après avoir été posé sur une table par sa propriétaire adolescente.

Les passagers et le personnel, dont l’un avait la phobie des reptiles, ont fait face à une attente nerveuse dans les gares avant que le superviseur du service client, James Noble, ne l’attrape.