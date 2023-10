Moment et endroit parfaits, déclare Nita Ambani, membre du CIO, à propos de l’inclusion du cricket aux Jeux olympiques de Los Angeles

La décision historique d’inclure le cricket au programme des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028 renforcera l’engagement non seulement avec 1,4 milliard d’Indiens, mais avec tous les pays d’Asie du Sud, a déclaré lundi Nita Ambani, membre du CIO.

« Je suis un grand fan de cricket. Je salue pleinement cette décision historique », a-t-elle déclaré peu après que le Comité international olympique (CIO) ait voté en faveur de l’inclusion du cricket aux Jeux de Los Angeles.

La décision est particulière pour plusieurs raisons. Cela a lieu pendant la Coupe du monde ICC 2023 en cours organisée par l’Inde et a été réalisé lors de la 141e Session du CIO à Mumbai, qui marque le retour du prestigieux rassemblement en Inde après une interruption de 40 ans.

Interrogée sur les discussions en cours au sein du CIO ces derniers mois sur l’inclusion du cricket, Nita Ambani a déclaré : « Il y a toujours des délibérations, des discussions, des points positifs et négatifs qui accompagnent chaque dialogue. Mais finalement, après deux ans, le jour est venu où le cricket est devenu un sport olympique.

«C’est un moment et un endroit tellement parfaits. Nous avons la Coupe du monde qui se déroule en Inde et la décision sur le cricket se déroule également en Inde. Donc tout s’est très bien passé… Je pense que c’est un moment très important. Nous avons 250 millions d’enfants scolarisés. Et cela va façonner leurs rêves sportifs », a-t-elle déclaré.

Plus tôt lundi, dans un communiqué, Nita Ambani avait déclaré : « En tant que membre du CIO, fier Indien et fervent fan de cricket, je suis ravie que les membres du CIO aient voté pour inclure le cricket comme sport olympique aux Jeux olympiques d’été de Los Angeles 2028. !… Le cricket est l’un des sports les plus appréciés au monde et le deuxième le plus regardé. Pour 1,4 milliard d’Indiens, le cricket n’est pas qu’un sport, c’est une passion !

Outre le cricket, qui se jouera au format T20, les autres sports approuvés par le CIO lors de sa 141e session étaient le squash, le baseball/softball, la crosse et le flag-football.

Le président du CIO, Thomas Bach, a annoncé l’inclusion du cricket parmi d’autres sports après que la recommandation de la commission exécutive ait été soumise au vote à main levée.

Le Conseil international de cricket (ICC), l’instance dirigeante du jeu, s’est dit ravi de cette annonce. « L’ajout du cricket aux Jeux olympiques, pour la première fois depuis 1900, conclut un processus de deux ans au cours duquel l’ICC a travaillé intensivement pour développer une proposition passionnante qui soutient les valeurs olympiques et la mission de LA28 de créer une expérience sans précédent pour les athlètes. les fans, les partenaires et la communauté locale », a déclaré l’ICC dans un communiqué.