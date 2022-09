SOPHIE Wessex a été vue en train de faire un geste de paix à Meghan avant l’arrivée du cercueil de la reine dans un moment émouvant.

Le couple, tous deux mariés à des membres de la famille royale, s’est récemment joint à une sombre réflexion alors que leur voiture suivait le cortège royal.

La reine consort, Kate, Sophie et Meghan côte à côte à Westminster Hall 1 crédit

Sophie s’est penchée au bout de quelques minutes pour échanger quelques mots avec Meghan, qui est apparue visiblement détendue 1 crédit

Le couple avait voyagé ensemble en voiture lors du cortège funèbre de la reine Crédit : Reuters

Meghan est entrée dans Westminster Hall avec Harry tandis que Sophie n’était qu’à quelques mètres devant

Meghan et Sophie ont conduit derrière leurs maris, le prince Harry et le prince Edward, qui ont fait défiler le cercueil de la reine du palais de Buckingham à Westminster Hall mercredi.

Le roi Charles a conduit sa famille dans la procession alors qu’il marchait derrière le cercueil de la reine avec ses frères et sœurs, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward.

Sophie a été vue en train de retenir ses larmes hier alors qu’elle assistait au service émotionnel de la reine à Westminster Hall.

Selon The Mirror, il y avait un “écart notable entre Sophie et Meghan” au début, “alors que les trois membres de la famille royale qui travaillaient se sont regroupés”.

Mais Sophie, qui a la réputation d’être une pacificatrice parmi la famille royale, a été aperçue penchée pour discuter avec Meghan.

Et la duchesse de Sussex semblait visiblement plus détendue après l’échange de mots alors que le couple partageait leur chagrin.

Décrivant le doux geste, le Mirror a écrit: “Meghan, qui avait voyagé en voiture avec Sophie depuis Buckingham Palace plus tôt – une raison de se rapprocher légèrement de la tante de son mari.

“Meghan avait l’air décidément gênée de mon point de vue, juste au-dessus d’elle dans le bâtiment vieux de 900 ans.

“Les épaules en arrière, serrant son programme et son sac, elle était la plus élégante et la plus frappante de toutes. Elle portait une paire de boucles d’oreilles en perles que la reine lui avait offerte en cadeau de mariage.

“Mais il y avait quelque chose de maladroit dans sa posture, démontrant la profondeur du fossé entre elle et le reste de la famille royale, même si vous tombiez sur eux sans aucune connaissance préalable de l’acrimonie des quatre dernières années.

Cela vient comme…

“En effet, Meghan, qui tenait des gants en cuir noir, semblait tellement perdue pour quelque chose à faire qu’à un moment donné, elle a posé sa main gauche dans sa poche.”

Il a été révélé hier que Sophie et Meghan se réuniront une fois de plus pour suivre ensemble le cortège funèbre de la reine en voiture.

Cela survient alors que le mari de Meghan, Harry, a solennellement marché aux côtés de son frère William lors de la procession de Buckingham Palace à Westminster Hall hier.

Ils semblaient mettre leurs différences de côté après des années de dissensions spéculatives.

Les frères se tenaient côte à côte alors qu’ils suivaient le défunt monarque – et ils s’uniront dans des scènes tout aussi solennelles pour les funérailles nationales du 19 septembre.

Et les frères sont sur le point de montrer une autre démonstration d’unité alors qu’ils pleurent leur grand-mère, tandis que leurs épouses Kate et Meghan suivront dans une voiture

William et Harry, accompagnés de Kate et Meghan, ont déjà rencontré des personnes en deuil et ont vu des fleurs laissées à la mémoire de la reine ensemble devant le château de Windsor samedi.

Pendant ce temps, Sophie a été vue impliquée dans un autre moment émouvant aujourd’hui lorsqu’elle a partagé un câlin émotionnel avec un jeune sympathisant lors d’un mémorial pour Sa Majesté.

Le comte et la comtesse de Wessex visitaient St Anne’s Square à Manchester pour rencontrer des royalistes qui voulaient rendre hommage à la reine.

Une Sophie émue s’est effondrée aujourd’hui alors qu’elle regardait les hommages à sa belle-mère bien-aimée avec qui elle partageait un lien étroit et l’appelait affectueusement “maman”.

Elle a pleuré en rejoignant le prince Edward pour rendre hommage à Sa Majesté hier à Manchester.

Le cercueil de Sa Majesté s’est rendu mardi à Londres depuis l’Écosse en avion royal.

Des centaines de milliers de personnes devraient faire la queue dans le centre de Londres cette semaine pour voir la reine gisant en état à Westminster Hall avant la cérémonie funéraire du 19 septembre.

La salle sera ouverte 24h/24 et fermera à 6h30 le jour des obsèques.