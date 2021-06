Moment émouvant Le bébé de Caroline Crouch est remis de la mère du tueur à la mère dévastée de la victime après une bataille judiciaire

Le bébé de CAROLINE Croupton a été confié à la mère du britannique assassiné après qu’un tribunal a décidé qu’elle devrait avoir la garde.

Lors d’un transfert émotionnel, la mère du mari tueur de Caroline a été vue en train de porter Lydia sur la route après la décision de justice.

5 Lydia est emmenée dans une voiture pour la remise par la mère d’Anagnostopoulos Crédit : YouTube/PhotoThema

5 Caroline a été étouffée par son mari Crédit : Tim Stewart

5 Anagnostopoulos avait dit qu’il voulait élever Lydia de derrière les barreaux Crédit : LNP

Caroline a été étouffée à mort par son mari Charalambos « Babis » Anagnostopoulos alors que leur fille d’un an gisait à proximité.

Ses parents, Georgia et Kostas Anagnostopoulos s’occupaient de Lydia après la mort de Caroline, 20 ans, le 11 mai.

Twisted Anagnostopoulos, 33 ans, a affirmé la semaine dernière qu’il voulait élever sa petite fille de prison, mais il lui est maintenant interdit de la voir.

Mais le tribunal l’a déchu de ses droits parentaux et a confié la garde exclusive de l’enfant à la famille Crouch.

La passation émotionnelle a commencé vers 9 heures du matin à Athènes, lorsque la petite Lydia a été vue en train d’être portée dans la rue jusqu’à une voiture par la mère et le frère d’Anagnostopoulos, Fotis.

Elle serrait un sac contenant les vêtements de Lydia et d’autres objets.

La maman de Caroline, Susan, est arrivée dans la capitale grecque et ce sera la première fois que les deux grands-mères se rencontreront depuis qu’Anagnostopoulos a admis avoir tué Caroline.

Susan avait avait précédemment demandé la garde complète de sa petite-fille afin qu’elle ne soit « pas connue comme la fille d’un tueur ».

Le jeune a ensuite été emmené dans un endroit secret pour être remis à la mère et au père de Caroline.

Les parents du pilote avaient demandé une garde partagée et demandé à s’occuper d’elle au moins six mois par an.

On ignore actuellement s’ils tenteront d’annuler le jugement – légalement, ils peuvent s’y opposer dans les 30 jours.

Les deux familles – et en particulier les deux grands-mères – auraient « d’excellentes relations ».

Après avoir tué Caroline, Anagnostopoulos a étranglé leur chiot Roxy avant de dire aux flics qu’ils avaient été victimes d’un cambriolage raté à la maison à Athènes – une mascarade qu’il a maintenue pendant 38 jours.

5 Anagnostopoulos a tenté de prétendre que des cambrioleurs ont tué Caroline Crédit : pixel8000

Le père à la retraite de Caroline, directeur du pétrole, David, 78 ans, a déclaré que son chagrin s’était transformé en fureur lorsqu’il a découvert que des flics avaient emmené Anagnostopoulos de son service commémoratif pour le confronter à des preuves prouvant qu’il était le tueur.

Il a déclaré : « Quand je l’ai découvert plus tard, mon seul regret était de ne pas savoir quand il était ici. J’aurais fait sauter sa putain de tête couchée de ses épaules et j’aurais volontairement pris les conséquences.

Anagnostopoulos, formé au Royaume-Uni, qui est en prison, affirme il a tué Caroline parce que il craignait pour sa sécurité après une violente dispute.

Il a même demandé à ses parents de payer son cercueil, Thanassis Haramanis, a déclaré l’avocat de la famille de Caroline.

« Cet homme n’a pas honte. Il a d’abord tué Caroline, puis il a demandé à ses parents de l’argent pour payer son cercueil et pour transporter son corps d’Athènes pour les funérailles.

« Ils lui ont donné 4 000 euros. Il n’a rien payé. »