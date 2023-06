Moment émouvant La présentatrice de Sky News, Jacquie Beltrao, rencontre des scientifiques «super-héros» qui ont guéri son cancer du sein de stade 4

Rayonnante d’une oreille à l’autre, l’animatrice de télévision Jacquie Beltrao serre dans ses bras l’un des scientifiques qui lui a sauvé la vie.

Il y a trois ans, la présentatrice sportive de Sky News a appris que son cancer du sein de stade quatre s’était propagé à sa colonne vertébrale et à ses jambes, la laissant craindre qu’elle n’ait plus que quelques mois à vivre.

Stewart Williams

Jacquie Beltrao a rencontré le professeur « super-héros » Andrew Tutt qui l’a aidée à vaincre le cancer[/caption]

Mais grâce à un médicament incroyable appelé olaparib – précédemment utilisé pour le cancer de l’ovaire – la femme de 58 ans est désormais sans cancer.

Lors d’une réunion émouvante cette semaine au centre de recherche Breast Cancer Now Toby Robins de l’Institut de recherche sur le cancer de Londres, la mère de trois enfants, Jacquie, a rencontré le professeur Andrew Tutt et son équipe, qui ont été les pionniers de l’utilisation du médicament.

Elle lui a dit : « Tu es mon héros. Ce que tu as fait pour moi m’a sauvé la vie.

Dans une interview exclusive, Jacquie a déclaré au Sun dimanche : « En voyant Andrew, j’ai été immédiatement obligé de lui faire un gros câlin – le type m’a sauvé la vie.

« Sans lui et son équipe permettant à une personne atteinte d’un cancer du sein comme moi de prendre ce médicament, qui sait où j’en serais maintenant.

« Je ne serais certainement pas sans cancer pendant deux ans. Andrew est comme un super-héros pour moi.

« C’est vraiment un miracle ce qui m’est arrivé. Et aller les voir m’a fait réaliser où le miracle s’est produit.

Dans une tournure remarquable, le médicament salvateur de Jacquie a vu le jour grâce aux lecteurs de Sun qui ont aidé à collecter 650 000 £ pour l’association caritative Breast Cancer Now afin de financer des recherches à ce sujet en 2000.

Jacquie est devenue l’une des premières personnes atteintes d’un cancer du sein secondaire au Royaume-Uni à être traitée avec de l’olaparib.

Elle dit : « Je ne remercierai jamais assez vos lecteurs d’avoir collecté des fonds pour faire des recherches sur ce médicament.

‘PENSÉES SOMBRE’

Instagram

« Sans cela, je ne serais peut-être plus là, alors je dois tellement à tous ceux qui ont creusé profondément il y a toutes ces années. »

Ancienne gymnaste olympique, Jacquie travaille pour Sky depuis 31 ans.

Elle a reçu un diagnostic de cancer du sein en 2013 et a subi une mastectomie et une reconstruction.

À un moment donné, on lui a dit que les chances de récidive d’un cancer au cours des cinq prochaines années étaient d’environ trois sur 100 – des chances qu’elle décrit comme «très bonnes».

Et dans le but de lutter contre la maladie, elle a révisé son alimentation, abandonné les produits laitiers, et a commencé le yoga et la course trois fois par semaine.

Pourtant en 2020, Jacquie a trouvé une bosse de la taille d’un grain de riz juste en dessous de sa clavicule.

Dans les jours qui ont suivi, elle a appris que son cancer était revenu. C’était plus agressif qu’avant.

Les médecins lui ont dit que c’était le stade quatre et qu’elle ne s’en débarrasserait jamais complètement.

«Andrew est comme un super-héros pour moi.

C’est vraiment un miracle ce qui m’est arrivé. Et aller les voir m’a fait réaliser

où le miracle s’est produit’

Jacquie Beltrão

Jacquie dit : « Ça m’a frappé comme une tonne de briques. J’ai toujours été positif dans mes perspectives, à la recherche de bonnes nouvelles, de bons résultats, puis il est devenu très difficile de les voir.

« Je ne savais pas vers qui me tourner. J’aurais des pensées très sombres. Je me souviens d’avoir cherché combien de temps les gens vivent avec un cancer de stade quatre et cela indiquait un maximum de deux ans.

Un an plus tard, une analyse a révélé que le cancer s’était propagé à chaque jambe et à sa colonne vertébrale. Au total, elle a eu 17 cycles de chimiothérapie.

Elle raconte : « Mais c’est à ce moment-là que j’ai commencé à prendre un médicament ciblé appelé olaparib.

« C’était principalement pour les personnes souffrant d’un cancer de l’ovaire, mais j’étais à un point où je prendrais tout ce qui me donnerait une chance.

« Pour certains, cela a peu d’effet, pour d’autres, cela fonctionne un moment puis s’arrête. Mais remarquablement pour moi, cela a fonctionné.

«La meilleure façon de le décrire est d’imaginer votre cancer comme une chaise à trois pieds et le médicament arrive et renverse l’une des jambes et l’effondre.

« Quelques semaines après l’avoir pris, j’ai remarqué que mes ganglions lymphatiques (qui peuvent gonfler à cause du cancer) étaient en baisse. J’avais le sentiment que mon prochain scanner montrerait que la propagation aurait pu ralentir.

Stewart Williams

Jacquie était reconnaissante d’en savoir plus sur la façon dont le médicament miracle l’a aidée à lui sauver la vie[/caption]

Mais ce qui est arrivé en juin 2021 était plus que ce à quoi elle s’attendait.

Elle raconte : « J’avais passé un scanner et le médecin m’a appelée pour me dire : ‘Vous avez de très, très bons résultats’.

« Elle m’a dit qu’il n’y avait aucune preuve de la maladie. J’étais abasourdi.

« Elle a expliqué que toutes les tumeurs étaient passées au scanner, alors qu’il y a huit semaines, le cancer était visible de manière très visible.

« Elle m’a envoyé le scanner et c’était vrai, la preuve du cancer avait disparu.

« Tout était dû à ce médicament miracle. Je me souviens l’avoir dit à mon mari et à ma fille et qu’il y avait beaucoup de câlins et de pleurs, un tel soulagement.

Depuis lors, Jacquie, qui le mois prochain sera vue présenter quotidiennement depuis le tennis de Wimbledon, n’a plus de cancer.

Elle dit : « J’ai retrouvé ma vie, je me sens très bénie. Évidemment, je suis conscient que cela pourrait revenir à tout moment car j’ai vécu cette expérience.

L’olaparib agit en détruisant les protéines PARP, qui empêchent les cellules cancéreuses de se guérir et les font donc mourir.

Olaparib est disponible sur le NHS pour les patients atteints de cancers primitifs du sein et de la prostate avec certaines mutations génétiques.

On espère que les personnes atteintes d’un cancer secondaire telles que Jacquie pourront obtenir le traitement sur le NHS à l’avenir.

Jacquie dit : « J’en prends deux comprimés deux fois par jour, et même si cela peut sembler étrange, chaque fois que je les sors du paquet, je pense aux personnes qui m’ont permis de les avoir – Andrew et l’équipe. J’ai toujours souhaité les rencontrer pour leur dire à quel point je leur suis redevable.

‘UN DES CHANCEUX’

Cette semaine, The Sun on Sunday a rejoint Jacquie lors de sa visite à l’Institut, où des scientifiques, financés en partie par Breast Cancer Now, ont découvert comment l’olaparib pouvait être utilisé pour traiter certains cancers.

Jacquie a également rencontré le professeur Chris Lord, qui en 2005 faisait partie de l’équipe qui a découvert que les inhibiteurs de PARP, dont l’olaparib, pouvaient tuer sélectivement les cellules cancéreuses. Elle raconte : « J’ai dit qu’ils m’avaient sauvé la vie.

Ils étaient juste très modestes et ont dit merci. Ce fut une joyeuse rencontre.

Très souvent, j’ai eu des réunions avec des experts médicaux où ils ont dû m’annoncer de mauvaises nouvelles. Ce fut une belle rencontre pour dire à quel point j’étais reconnaissant.

Stewart Williams

Jacquie dit qu’elle se sent chanceuse d’être en vie et remercie les lecteurs de Sun d’avoir donné de l’argent pour soutenir la recherche sur le cancer du sein[/caption]

Le professeur Tutt, directeur du centre de recherche Breast Cancer Now Toby Robins de l’Institut, a déclaré que c’était « merveilleux » de rencontrer Jacquie.

Il a ajouté : « C’est incroyablement gratifiant de savoir qu’elle bénéficie d’un médicament ciblé que notre équipe a aidé à développer.

« En tant que scientifiques, notre objectif est de sauver et d’améliorer des vies. La visite de Jacquie nous rappelle avec force pourquoi nous faisons ce que nous faisons et comment les progrès scientifiques que nous réalisons en laboratoire font vraiment une différence pour les patients.

« Le développement d’Olaparib s’est appuyé sur plus de 25 ans de recherche à l’ICR.

« En 2005, nous avons fait une découverte clé, montrant que les inhibiteurs de PARP pouvaient tuer sélectivement les cellules cancéreuses. Nous sommes extrêmement reconnaissants aux sympathisants de Breast Cancer Now qui nous aident à financer notre recherche.

Beaucoup de ces partisans étaient des lecteurs de Sun qui ont soutenu notre campagne de 2000 Raise A Ton For The Sun pour faire démarrer la recherche sur le médicament qui sauve des vies.

À l’époque, il a obtenu le soutien du prince Charles de l’époque, du chanteur Ronan Keating et de la présentatrice Denise van Outen.

Un an plus tard, nous avons présenté Breast Cancer Now avec un don de 650 000 £.

Jacquie déclare : « Il est remarquable d’être l’une des chanceuses à bénéficier de l’incroyable générosité de tant de personnes, y compris vos lecteurs, qui ont rendu possible l’avenir remarquable de ce médicament.

« Je remercie grandement The Sun et ses lecteurs. Je suis la preuve vivante que donner et soutenir la recherche sur le cancer est tellement, tellement important.

On estime que le médicament va maintenant changer la vie de 800 autres patients atteints de cancer chaque année, leur faisant gagner un temps précieux avec leurs proches.

Le Dr Simon Vincent, directeur de la recherche, du soutien et de l’influence chez Breast Cancer Now, a déclaré: «La capacité fantastique de Jacquie à parler si ouvertement de son expérience de la maladie et son intérêt pour notre recherche de classe mondiale ont contribué à sensibiliser le public au cancer du sein secondaire et nous tenons à la remercier pour toute son aide et son soutien.