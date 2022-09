La princesse Anne en deuil a été réconfortée par Sophie Wessex lorsque le cercueil de la reine a été amené à Holyroodhouse.

Anne a suivi le cercueil en chêne de Sa Majesté pendant 6 heures et demie de route jusqu’à Édimbourg où elle a été rejointe par les frères Andrew et Edward ainsi que la comtesse de Wessex.

Le vice-amiral Timothy Laurence, le duc d’York, la princesse royale, la comtesse de Wessex et le comte de Wessex ont tous regardé le cercueil de la reine être amené à Holyroodhouse Crédit : PA

La princesse Anne a été réconfortée par Sophie Crédit : PA

Aujourd’hui, le cercueil sera déplacé à la cathédrale Saint-Gilles Crédit : PA

À l’extérieur du palais de Holyroodhouse, Sophie, 57 ans, l’épouse du plus jeune fils de la reine, le prince Edward, 58 ans, a été vue en train de poser sa main sur le dos de la princesse royale dans un touchant geste de soutien.

Le cercueil, drapé de l’étendard royal d’Écosse, a été transporté dans le palais par un groupe de porteurs militaires sous les yeux.

Et dans un beau signe de respect pour sa mère bien-aimée, Anne a fait la révérence au cercueil alors qu’il franchissait les portes.

Cela vient comme…

Une procession royale déplacera aujourd’hui le cercueil vers la cathédrale Saint-Gilles voisine.

La reine y restera en état pendant une journée avant d’être emmenée à Londres.

Hier, la première étape de son dernier voyage, a vu des foules en adoration envahir les rues des villes écossaises sur le parcours de son corbillard Mercedes noir, avec des dizaines de milliers de personnes rendant hommage à Édimbourg.

Des fleurs ont été jetées sur la route devant le véhicule alors que la Grande-Bretagne entamait le long processus de deuil de son précieux monarque.

Ros Kain, 46 ans, est venue d’Angleterre pour être parmi les foules applaudissant sur le Royal Mile d’Édimbourg et a déclaré : « C’était notre façon de dire merci pour toute une vie de service.

“C’était incroyablement triste mais beau que son peuple ait pu lui dire au revoir.”

Vendredi, dans son premier discours de roi, Charles III avait dit : « Et à ma Maman chérie, alors que tu entames ton dernier grand voyage pour rejoindre mon cher feu Papa, je veux simplement dire ceci : Merci.

“Merci pour votre amour et votre dévouement envers notre famille et la famille des nations que vous avez servies avec tant de diligence pendant toutes ces années.”

La reine avait quitté Balmoral à 10 h 06 pour un voyage de 175 milles vers Édimbourg qui prendrait normalement moins de trois heures.

Elle est finalement arrivée à 16h22 en raison de l’énorme foule sur la route.

Chaque fois que le corbillard traversait une ville ou une ville, il ralentissait au pas pour permettre aux milliers de sympathisants de lui rendre hommage.

La plus grande réception a eu lieu sur le Royal Mile où les gens avaient attendu pendant des heures 15 dans des endroits pour avoir un aperçu du voyage final.

La ville avait été transformée au cours des 48 dernières heures en préparation avec des routes fermées et des centaines de barrières en place pour contrôler les foules.

La sécurité était renforcée avec des centaines d’officiers déployés à travers la ville.

Des policiers armés ont pris des positions de tireurs d’élite sur les balcons et les toits le long du Royal Mile.

Heureusement, la journée s’est déroulée sans incident lorsque la reine est arrivée en toute sécurité à la résidence officielle du monarque en Écosse.

Elle a été accueillie par une garde d’honneur formée par le King’s Bodyguard for Scotland, la Royal Company of Archers, avant que son cercueil – avec une seule couronne faite de fleurs coupées du domaine de Balmoral – ne soit emmené dans la salle du trône du palais.

Andrew, Edward et Sophie se tenaient dehors pour la saluer à l’arrivée du corbillard.

Une cinquantaine de membres du personnel du palais se sont également rassemblés dans la cour.

Charles arrive à Édimbourg aujourd’hui, ce qui signifie que les quatre enfants de la reine seront à ses côtés.

Les dirigeants écossais étaient fiers que leur pays ait pu jouer un rôle dans son dernier voyage, en raison de son profond amour pour le pays.

L’année dernière, lors de l’ouverture du parlement écossais, elle a déclaré: «J’ai déjà parlé de mon affection profonde et durable pour ce merveilleux pays et des nombreux souvenirs heureux que le prince Philip et moi avons toujours gardés de notre séjour ici.

« On dit souvent que ce sont les gens qui font un lieu. Et il y a peu d’endroits où cela est plus vrai qu’en Écosse.

La première ministre Nicola Sturgeon a déclaré que la voir à la télévision quitter Balmoral pour la dernière fois hier était “triste et poignant”.

Elle a ajouté: «La mort de Sa Majesté au château de Balmoral signifie que l’Écosse a perdu l’un de ses serviteurs les plus dévoués et les plus aimés.

“Le chagrin que nous avons vu à travers le monde a été profond et profondément touchant.

“Aujourd’hui, alors qu’elle se rend à Édimbourg, l’Écosse rendra hommage à une femme extraordinaire.”