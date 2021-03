Moment embarrassant Le flux en direct de Joe Biden est COUPÉ par le personnel de la Maison Blanche juste après avoir proposé de répondre aux questions

C’est le moment embarrassant que le flux en direct de Joe Biden a été interrompu par la Maison Blanche après avoir proposé de répondre aux questions des législateurs.

Le président américain, accompagné du président de la Chambre Nancy Pelosi, avait parlé aux démocrates de la Chambre au sujet de la coronavirus pandémie et le déploiement du vaccin.

Dans l’événement virtuel avec le caucus démocrate de la Chambre mercredi, Biden a clôturé ses propos en appelant les démocrates à aider à «restaurer la confiance» dans le gouvernement.

« Je serais heureux de répondre aux questions si c’est ce que je suis censé faire, Nance », a déclaré Biden à l’orateur.

« Tout ce que tu veux que je fasse. »

Le flux en direct s’est terminé quelques secondes plus tard après une brève pause de Biden.

Biden est de plus en plus critiqué pour ne pas avoir tenu de conférence de presse officielle et avoir répondu aux questions des journalistes au cours des six semaines qui ont suivi son entrée en fonction.

Les rares cas où le président américain répond aux questions sont souvent limités à un groupe de journalistes présélectionnés.

Cela vient après qu’un nouveau livre a revendiqué la stratégie de la L’administration de Biden devait « mettre votre oncle muet au sous-sol » – protéger sa campagne de sa plus grande responsabilité, le candidat lui-même.

Pendant ce temps, mercredi, le maison Blanche a déclaré que Biden espérait que les Américains continueraient à suivre les directives sur les coronavirus alors même que certains États, dont le Texas, lèvent les restrictions.

L’administration Biden a a tenté de repousser la levée des restrictions, avertissant que ce n’est pas le moment d’arrêter d’être vigilant.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait un message au Texas et au Mississippi, Biden a déclaré aux journalistes: « Je pense que c’est une grosse erreur. Ecoutez, j’espère que tout le monde s’est rendu compte maintenant, ces masques font une différence. »

Il a poursuivi: « La dernière chose dont nous avons besoin, c’est que Néandertal pense qu’entre-temps tout va bien, enlevez votre masque, oubliez-le. Cela compte toujours. »

Mardi, Biden a annoncé que les États-Unis étaient sur la bonne voie pour en avoir assez vaccins pour chaque adulte du pays à la fin du mois de mai.

Il a déclaré: «Il y a environ trois mois, nous avons pu dire que nous aurions suffisamment de vaccins Covid pour vacciner tous les adultes d’ici juillet.

« Je suis heureux d’annoncer aujourd’hui que, grâce à ce processus accéléré, ce pays disposera de suffisamment de vaccins pour chaque adulte en Amérique d’ici la fin du mois de mai. »

La Maison Blanche cherche à accélérer la production du vaccin à dose unique Johnson et Johnson et à accélérer les plans du pays pour atteindre «l’immunité des troupeaux».

Cela vient après que les auteurs d’un nouveau livre sur Biden ont affirmé qu’il avait remporté l’élection parce que la pandémie de coronavirus lui avait permis de « rester caché ».

Le nouveau livre – «Lucky: Comment Joe Biden a à peine remporté la présidence» – voit Anita Dunn, la principale conseillère de Biden, affirmer que «Covid était la meilleure chose qui soit arrivée» au président parce qu’il dissimulait ses échecs.

Les auteurs Jonathan Allen, de NBC News, et Amie Parnes, de The Hill, ont déclaré que Biden avait remporté l’élection parce qu’il était un choix sûr que les électeurs ont choisi malgré leur manque d’enthousiasme pour lui.

Les auteurs, qui ont également écrit «Shattered» à propos de l’échec de la candidature présidentielle d’Hillary Clinton en 2016, ont affirmé que les démocrates «n’étaient pas disposés à prendre une chance» sur quiconque risquerait de mettre en péril la mission la plus importante: faire démettre Trump de ses fonctions.