Moment effrayant, une femme tire un couteau sur un homme qui «l’a suivie pendant 30 minutes» au milieu de la nuit

Une star de TIKTOK a filmé le moment où elle a tiré un couteau sur un étranger qu’elle prétend avoir suivi pendant 30 minutes.

L’utilisateur @MissyMythic a publié une série de clips sur le site, disant à l’homme en un : « Tu as de la chance que je ne te tue pas maintenant. »

Une star de TikTok a filmé le moment où elle a tiré un couteau sur un étranger » la suivant « Crédit : TikTok

L’utilisateur @MissyMythic a posté une série de clips sur le site Crédit : TikTok

L’homme – qui n’a pas été identifié – « l’a suivie dans tous les sens », lui demandant son nom et son adresse, affirme-t-elle.

@MissyMythic dit qu’elle a appelé le 911 lors de l’incident après qu’il aurait dit qu’il « voulait apprendre à la connaître » et « avait le droit de connaître son nom ».

On ne sait pas si la police a répondu à l’appel. The Sun a contacté @MissyMythic pour commentaires.

Elle a dit qu’elle promenait son chien lorsque l’homme « psychotique » a commencé à la suivre.

Le TikToker a déclaré que ce n’était pas la première fois qu’elle tirait un couteau sur un crieur de chat Crédit : TikTok

L’homme l’aurait suivi une demi-heure avec l’utilisateur des médias sociaux disant qu’elle était réticente à rentrer chez elle à pied et à lui montrer où elle habite.

Dans le clip, elle crie : « Pourquoi es-tu là à déranger une femme au milieu de la nuit ?

« Elle t’a demandé de partir, a manifestement un traumatisme, a manifestement un TSPT et tu ne vas pas te faire foutre. »

Le TikToker a déjà partagé d’autres vidéos d’hommes qui, selon elle, l’ont insultée et harcelée.

Dans une vidéo de suivi publiée mardi, elle dit qu’elle ne regrette pas d’avoir tiré un couteau sur l’homme et a déclaré que ce n’était pas la première fois qu’elle le faisait.

L’homme non identifié l’aurait suivi une demi-heure Crédit : TikTok

Elle a déclaré: « Il était difficile de garder mon calme pendant la situation.

« J’essaie d’expliquer que cela arrive tout le temps.

« Nous ne sommes pas stupides, nous savons ce qui se passe lorsque quelqu’un vous poursuit dans la circulation, ne s’en va pas et exige de savoir où vous habitez et quel est votre nom afin qu’il puisse venir vous rendre visite. Non.

« Ce n’est pas comme ça qu’on rencontre des gens, c’est comme ça qu’on fait des choses aux gens qui sont absolument horribles et inacceptables.

« Je n’ai rien dit sur tous les hommes, ou sur aucun homme, juste ce type.

« Il y avait une vidéo d’un homme essayant férocement de faire tout ce qu’il avait l’intention de faire – me suivre, ne pas partir quand je lui dis de partir encore et encore, même au téléphone avec la police, même lorsqu’il est armé . »

Elle a ajouté: « Je n’ai pas téléchargé cette vidéo pour être jugée sur la façon dont j’ai géré cette situation.

« Je l’ai géré, et je pense que je l’ai mieux géré que toutes les personnes qui m’ont dit comment le gérer l’auraient fait. »

Ses partisans ont apporté leur soutien, avec un écrit: « Personne ne devrait avoir à vivre cela, mais vous vous êtes défendu même face à cette peur. Une force pure. »