Moment effrayant, une femme de 38 ans « traîne une valise contenant le corps décapité de son ami retraité dans les rues de Londres »

C’est le moment où un expert en dissection corporelle a traîné une valise contenant prétendument le corps d’un ami qu’elle avait assassiné dans une rue.

Jemma Mitchell, 38 ans, a été accusée d’avoir battu à mort Mee Kuen Chong, 67 ans, avant de la décapiter et de jeter le corps après une dispute pour de l’argent.

Jemma Mitchell aurait tué une femme avant de mettre son corps dans une valise bleue Crédit : PA

L’homme de 38 ans est formé à la dissection du corps humain 1 crédit

Le corps de Me Kuen Chong a été retrouvé dans le Devon à plus de 200 miles de chez elle

L’ancien ostéopathe Mitchell avait besoin d’au moins 400 000 £ après qu’un projet d’ajout d’un étage supplémentaire à sa maison à Willesden, dans le nord-ouest de Londres, se soit soldé par un désastre, a déclaré un tribunal.

Elle avait fait pression sur la victime vulnérable Mme Chong, connue de ses amis sous le nom de Deborah, pour qu’elle lui donne l’argent en concluant un accord sur sa maison, affirme-t-on.

Lorsque Mme Chong a refusé, Michell l’a tuée, l’a décapitée et a jeté son corps à plus de 250 miles à Salcombe, Devon, a entendu le Old Bailey.

La tête a été retrouvée à dix mètres et avait été “nettement coupée” du reste du corps.

Mitchell avait été une brillante étudiante en médecine et avait remporté un prix prestigieux pour sa connaissance du corps humain.

Elle est accusée d’avoir assassiné Mme Chong au domicile de la victime en la frappant à la tête avec un objet contondant, lui fracturant le crâne, le 11 juin de l’année dernière, affirme-t-on.

Mitchell a ensuite déplacé le corps dans sa maison à moitié abandonnée et l’y a gardé pendant deux semaines avant de se rendre dans le Devon dans une Volvo de location.

Après le meurtre, Mitchell s’est faite la principale bénéficiaire du testament de la victime, ont entendu les jurés.

Les jurés ont regardé aujourd’hui des images de vidéosurveillance du voyage de Mitchell au domicile de son amie le 11 juin.

À 6 h 23, une caméra de l’autre côté de la route à Brondesbury Park, où habitait Mitchell, l’a capturée quittant sa maison portant un chapeau, une écharpe et un sac à dos et portant une grande valise en tissu bleu.

Un peu plus d’une heure plus tard, le tribunal a regardé Mitchell descendre Ealing Road qui mène à Chaplin Road, où vivait Mme Chong.

La procureure Deanna Heer, KC, a déclaré au tribunal que Mitchell ne portait plus son écharpe ni son sac à dos, mais avait enfilé des lunettes de soleil et un masque facial.

Juste avant 8 heures du matin, CCTV a montré Mitchell sur Chaplin Road.

Mme Heer a déclaré: “Nous pouvons y voir qu’elle a toujours avec elle la valise bleue.

“Nous pouvons voir beaucoup plus clairement dans cette séquence qu’elle porte un masque facial, un masque chirurgical.

“Elle marche à un rythme normal, tirant la valise sur ses propres roues.

“Le tissu de la valise elle-même ne semble pas gonflé… à ce stade.”

Elle a été revue sur Chaplin Road juste après 8 heures du matin, a appris le tribunal.

Quelques heures plus tard, à 13 h 13, CCTV l’a récupérée en descendant Chaplin Road, loin de la maison de Mme Chong, avec la valise bleue d’origine et maintenant une valise rouge.

La valise rouge contenait les documents personnels de la victime, a appris le tribunal. Les jurés ont appris qu’elle avait de nouveau son sac à dos.

Dans les images, Mitchell s’arrête avec les deux valises avant de continuer.

L’officier de CCTV, DC Dharmesh Bakrania, a déclaré: “Il semble qu’elle doive être repoussée par son pied pour essayer de la faire partir. Je veux dire la valise bleue.

“Avec le pied droit, elle a en quelque sorte dû faire levier …

une sorte de sac lourd.”

Les jurés ont également entendu dire qu’il y avait “quelque chose de noir” couvrant la main gauche de Mitchell.

Des caméras ont continué à suivre ses mouvements avec les deux valises.

La vidéosurveillance montrée au tribunal aurait montré Mme Mitchell traînant une valise bleue et un autre sac plus petit le 11 juin 2021 Crédit : PA

Elle a été vue sur la route où vivait Mme Chong avec la valise bleue Crédit : PA

DC Bakrania a déclaré que la valise bleue était “plus remplie” qu’elle ne l’était dans les images de ce matin-là.

Les jurés ont appris que Mitchell avait passé neuf appels téléphoniques à diverses compagnies de taxis entre 13h08 et 15h09.

À l’un d’eux, elle a dit qu’elle s’appelait “Julia” et qu’elle voulait être emmenée au 11 Brondesbury Park, qui est la maison voisine de la sienne, a déclaré le tribunal.

Un taxi est venu la chercher à 15 h 41 et a parcouru 40 minutes pour la déposer au 11 Brondesbury Park.

Une caméra de l’autre côté de la route l’a capturée en train de tirer les valises sur le trottoir à l’extérieur de cette maison avant que le taxi ne parte et elle a tiré les deux sacs à travers la porte de sa maison.

Le tribunal a entendu que Mitchell et Mme Chong étaient de fervents chrétiens qui se sont rencontrés à travers l’église et se connaissaient depuis environ août 2020.

En l’espace d’un mois, Mitchell a commencé à parler à Mme Chong de ses finances et lui a suggéré de signer sa maison à Wembley pour éviter les droits de succession.

Mitchell a continué à faire pression sur elle pendant près d’un an, a appris le tribunal.

Six mois avant sa mort, la victime a accepté de donner 200 000 £ pour les réparations, à condition que la maison soit utilisée pour le culte chrétien.

Mais le 7 juin 2021, elle avait décidé de ne pas le faire et avait dit à Mitchell lorsqu’elle était venue chez elle, affirme-t-on.

Le 8 juin, la victime lui a envoyé un message disant: “Jusqu’à ce que vous ayez vendu la maison, je ne veux pas que vous veniez chez moi ou chez moi, je suis stressé(e) au plus profond”.

Lorsque Mitchell a suggéré de rendre visite à Mme Chong le jour de sa disparition, le 11 juin, la victime en avait tellement marre que son amie la harcèle pour de l’argent qu’elle a dit dans un texto : “Ne parlez pas de maison ou d’argent, ça les stresse tous les deux.”.

Mme Chong a été portée disparue cette nuit-là et pendant les deux semaines suivantes, Mitchell a à peine quitté son domicile.

Le 26 juin, elle a loué une Volvo chez Hertz et a déposé un drap blanc dans le coffre avant de lutter pour charger la valise bleue à l’arrière de la voiture.

Plus tard dans la soirée, la voiture a été capturée par une caméra de vidéosurveillance surplombant Bennett Road, à proximité de l’endroit où le corps du défunt devait être retrouvé le lendemain par une famille en vacances.

La valise bleue a ensuite été récupérée au-dessus du cabanon du voisin près de la clôture de la fête au 9 Brondesbury Park.

Dans la poche à l’avant se trouvait un torchon bleu et blanc taché de sang qui portait des traces de l’ADN de Mme Chong, dit-on.

Mitchell, de Brondesbury Park, au nord-ouest de Londres, nie le meurtre et affirmera que le meurtre n’avait “absolument rien à voir avec elle”. Le procès se poursuit.