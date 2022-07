Moment effrayant : un tireur de la discothèque de Marbella « sort son arme au-dessus d’une fille avant d’en tirer cinq » dans le bain de sang d’une fête

C’est le moment effrayant où le tireur présumé de la discothèque de Marbella a sorti son arme de son pantalon et a ouvert le feu sur les fêtards.

Cinq personnes ont été blessées dans le bain de sang au Opium Beach Club aux premières heures de la matinée de lundi.

Le moment où le tireur présumé a levé son t-shirt pour ouvrir le feu sur la foule Crédit : Solarpix

La fusillade aurait été déclenchée par une bagarre entre deux groupes Crédit : Solarpix

On pense que la fusillade a été déclenchée par une bagarre entre deux groupes de fêtards qui avaient tous deux payé 4 260 £ pour des tables VIP dans le club.

Un témoin a déclaré aux médias locaux qu’il pensait que la bagarre avait éclaté à 1 heure du matin après qu’une femme de l’un des groupes ait commencé à danser sur une table différente de celle où elle était assise.

Et des images choquantes ont montré le moment où le tireur présumé vêtu d’un short et d’un t-shirt sombre a soulevé sa chemise pour sortir une arme à feu et ouvrir le feu sur les amateurs de club.

Les flics ont confirmé que le tireur présumé, un ressortissant néerlandais de 40 ans, avait été poignardé à la tête et à la poitrine après avoir tiré avec son arme dans le club bondé.

Il est actuellement interrogé par des flics avant une comparution devant le tribunal après avoir été libéré de l’hôpital lundi.

Les flics ont également confirmé aujourd’hui qu’ils sont toujours à la recherche de l’arme utilisée lors de l’attaque – et également à la recherche de l’homme qui a poignardé le tireur présumé.

Les détectives cherchent à savoir si l’arme aurait pu être cachée à l’intérieur du club – et vérifient également si elle a été jetée à une autre personne pendant le chaos.

Une source policière a déclaré: “L’arme utilisée dans les tirs multiples n’a pas encore été retrouvée.

“Deux personnes, dont le tireur présumé, un ressortissant néerlandais âgé de 40 ans, sont toujours en état d’arrestation.

“Les détectives sont toujours à la recherche de l’homme qui a poignardé le tireur présumé.”

Deux personnes – dont un homme de 32 ans qui a reçu une balle dans la poitrine – ont été transportées d’urgence dans un hôpital voisin après la fusillade.

Le couple reste tous les deux dans un état “grave” en soins intensifs, ont indiqué des sources à l’hôpital de la Costa del Sol.

Selon Look, le neveu du roi d’Espagne Felipe VI Froilán de Marichalar était sur les lieux à l’époque pour célébrer son 24e anniversaire.

Pendant ce temps, la star hollandaise de Love Island, Kelly van der Minne, a décrit le moment terrifiant où une femme à côté d’elle a été abattue.

Elle a partagé sur son histoire Instagram : “Je ne plaisante pas, j’étais au club Opium à Marbella et quelqu’un vient de se faire tirer dessus, une fille à une table à côté de nous vient de se faire tirer dessus.

“C’est comme la chose la plus folle qui soit jamais arrivée, qu’est-ce que c’est que ce bordel.”

Un témoin oculaire a déclaré que le tireur avait commencé à tirer au hasard, faisant plusieurs blessés.

Un autre témoin qui vit dans la région a déclaré à El Confidencial : « Je n’ai pas pu dormir à cause du bruit du club et tout à coup j’ai entendu les quatre coups de feu.

“J’ai fait attention car dès le début je savais que ce n’étaient pas des feux d’artifice comme ceux qui avaient été lancés les autres nuits.

“J’ai vu beaucoup de gens courir et quitter les lieux alors j’ai appelé la police.”

‘PANIQUE FOLLE’

Un expatrié britannique qui faisait partie des fêtards a déclaré qu’il y avait un problème dans la zone VIP qui a conduit à l’enlèvement d’une personne par les videurs.

Ils ont dit que la fusillade s’était produite lors d’un deuxième incident, dix minutes plus tard.

L’expatrié a déclaré: «Ils se balançaient autour de ces énormes bouteilles de vodka Belvedere et les videurs ont rechargé pour essayer de régler le problème et c’est à ce moment-là que le tournage a commencé.

“J’étais avec mon mari et il s’est jeté sur moi parce qu’à un moment donné, le tireur a semblé tirer dans la foule.

« Il y a eu une véritable panique folle et tout le monde a juste sonné pour les sorties. Tout cela était très confus.”

Le DJ sud-africain Black Coffee, de son vrai nom Nkosinathi Innocent Maphumulo, était parmi ceux qui devaient se produire au Opium Beach Club dans la nuit.

Un porte-parole de la police nationale espagnole a déclaré : « En ce qui concerne la fusillade à Opium à Marbella, nous pouvons confirmer que cinq personnes ont été blessées.

“Quatre personnes ont été blessées par balle, dont une dans un état grave.

« Une personne qui est le tireur présumé a subi des coups de couteau à la poitrine et à la tête.

« Il a été arrêté et est en garde à vue.

“L’enquête policière est en cours.”