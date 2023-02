Moment effrayant, un requin a repéré des nageurs traquants à quelques mètres d’une plage animée alors que les gens criaient et fuyaient l’eau

Des images TERRIFIANTES ont montré le moment où un énorme requin a traqué un groupe de nageurs sans méfiance sur une plage animée.

Capturé à Dongara, en Australie-Occidentale, un amateur de plage a partagé la vidéo de la silhouette effrayante se dirigeant vers les nageurs inconscients à quelques mètres de l’endroit où ils se trouvaient.

3 Le requin peut être vu nager vers des baigneurs terrifiés dans les images Crédit : Facebook/Rob Paxevanos

3 Les experts pensent que le requin pourrait être un grand blanc Crédit : Facebook/Rob Paxevanos

Le requin a été repéré dans l’eau d’hirondelle à Grannies Beach à Port Denison.

Des témoins paniqués peuvent être entendus dans les images, criant “requin!” et “sortez de l’eau” et les baigneurs surpris sont alors vus se précipiter.

Un garçon a plaisanté : « Vous êtes en train de dîner », et on peut l’entendre rire dans le clip.

Les baigneurs de la région de Donagara s’inquiètent désormais de la sécurité des eaux et ont exprimé leurs inquiétudes pour ceux qui s’y baignent régulièrement.

« Quelqu’un peut-il confirmer s’il y a un filet à requins à Donagara ? Sinon, c’est de la stupidité et de la chance à son meilleur », a déclaré le téléchargeur de vidéos Rob Paxevanos.

« Il y a un gros tigre qui vient régulièrement. Voyez-le tout le temps », a commenté un utilisateur de Facebook sous la vidéo.

“Ce n’est qu’un requin tigre qu’il était en train de croiser”, a déclaré un autre.

L’espèce du requin n’a pas encore été identifiée, mais les experts ont déclaré que la taille, la forme et la nageoire du mammifère pourraient suggérer qu’il s’agit d’un grand requin blanc.

Il n’est pas rare que ce prédateur dangereux soit aperçu dans les eaux au large de l’Australie occidentale et de nombreuses personnes ont pris la défense du Grand Blanc.

Un utilisateur de Facebook a écrit: “Il se passe probablement plus que ce que nous savons, il vient d’être pris en photo”

Un autre a commenté: “C’est le risque que nous prenons lorsque nous entrons dans leur océan.”

Suite à une récente série d’observations de requins dans la région, les autorités locales ont conseillé au public de faire attention à leur environnement avant de nager dans l’océan.

Cela vient après que nous ayons rapporté comment Stella Berry, 16 ans, a été tuée samedi lors d’une attaque de requin à North Fremantle, en Australie.

Après avoir sauté dans la rivière Swan pour nager avec un dauphin, elle a été mortellement attaquée par un requin taureau devant ses amis.

Stella a subi des blessures graves après que le requin se soit accroché à sa jambe et est décédé tragiquement sur les lieux.

L’inspecteur par intérim du district de Fremantle, Paul Robinson, a déclaré: “C’est un événement extrêmement traumatisant pour toutes les personnes impliquées et, bien sûr, pour tous ceux qui connaissaient la jeune fille.”

Robinson a ajouté qu’il était “inhabituel” qu’un requin soit si loin en aval de la rivière, qui coule de Perth dans l’océan Indien.

Les parents de l’adolescent, Sophie et Matt Berry, ont publié trois photos de leur fille et ont lancé un appel pour “l’espace et le temps dont nous avons besoin pour faire le deuil de notre fille chérie”.

“Nous sommes dévastés et profondément choqués par la perte de notre belle fille Stella”, ont-ils déclaré dans le communiqué.

“Nous voulons reconnaître le soutien incroyable que nous avons reçu de notre famille, de nos amis, des autorités et de la communauté WA.”