Moment effrayant, un « poltergeist » claque un agent de sécurité contre un mur et le traîne sur le sol dans des images de vidéosurveillance terrifiantes

C’est le moment effrayant où un « poltergeist » apparent claque un agent de sécurité contre le mur et le traîne sur le sol dans des images de vidéosurveillance terrifiantes.

L' »attaque fantôme » a eu lieu dans les bureaux du conseil municipal alors que des gardes patrouillaient la nuit, affirme le maire d’une petite ville de montagne en Colombie.

3 Le maire d’Arménie Jose Rios Morales veut faire un exorcisme dans les bureaux du conseil Crédit : Flash info

3 La vidéo montre l’agent de sécurité lancé dans le mur avec une plaque de plâtre lui tombant dessus Crédit : Alcaldía de Armenia

On voit un agent de sécurité marcher au milieu du couloir avant de virer soudainement sur le côté et de se cogner contre un mur comme s’il avait été touché par une « force surnaturelle », affirme le maire d’Arménie, José Manuel Rios Morales.

L’homme reste sur le sol où il semble se débattre avec un ennemi invisible qui le tire.

A la fin du clip, deux autres agents de sécurité apparaissent sur les lieux pour aider leur collègue terrifié.

Le maire effrayé a maintenant annoncé qu’il faisait venir un évêque et d’autres chefs religieux pour faire un exorcisme dans les bureaux afin de le débarrasser de tous les parasites indésirables.

Rios Morales a déclaré : « Je veux partager cette vidéo avec vous aujourd’hui, en soulignant qu’en tant que maire, j’ai la conviction que la foi a un pouvoir insurmontable.

« Je veux donner à chacun un peu de tranquillité d’esprit et lui faire savoir qu’en compagnie de l’évêque et d’autres chefs religieux, nous apporterons la bénédiction de Dieu à chaque recoin de ce lieu de travail.

« Nous demandons le respect et une union dans la prière, et nous vous assurons que rien ne peut voler notre paix et notre tranquillité car nous sommes protégés par la main de notre Seigneur. »

On ne sait pas quand les saints hommes arriveront dans les bureaux pour s’attaquer aux fantômes agressifs.

Commentant l’annonce du maire, un habitant a déclaré : « Au moins maintenant, ils peuvent dire que c’est le fantôme qui détourne le maire.

Un autre a dit : « Ouais, ce fantôme cherche sa pension, tout comme nous !

3 Ses collègues se précipitent pour l’aider après qu’il ait été « traîné » sur le sol Crédit : Alcaldía de Armenia

Un autre a convenu: « Quels clowns, combien d’argent jettent-ils à cette absurdité ridicule? »

Plus a sonné: « Oh non! Peut-être que le maire devra juste démissionner avant que ce fantôme ne vienne après lui? »

« La ville a besoin d’un gouverneur, pas d’un exorciste !