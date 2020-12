Un père a reçu un coup de pied au sol après avoir été frappé au visage par un kangourou en colère le jour de Noël.

Des images capturées par la famille de l’homme à South West Rocks, sur la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud, montrent le grand marsupial mâle se préparant au père avant de sauter vers lui et de déclencher une attaque furieuse.

Le kangourou peut être vu frapper la victime avec sa patte, puis lui donner des coups de pied au sol.

Sur la photo: un grand kangourou mâle est vu en train de se former pour le père avant de sauter vers lui et de déclencher une attaque furieuse

La famille a déclaré que le grand kangourou traînait dans la cour avant de la maison pendant un certain temps et creusait des trous.

L’homme a essayé de protéger ses enfants de l’animal agressif alors qu’il tentait de le déplacer.

« Il ne faisait que le regarder et il a ramassé quelque chose pour essayer de le chasser et dès qu’il l’a fait, vous pouviez simplement voir que cela allait lui arriver », a déclaré l’amie de la famille Tina Grace Rowe à 7News.

«Il était énorme. C’était un gros kangourou mâle avec une grosse poitrine.

Mais la famille a dit que c’était loin d’être un combat loyal car le père allaitait déjà un bras cassé.

Heureusement, le père aimant n’a pas subi de blessures graves lors de l’attaque effrontée.

Sur la photo: le kangourou peut être vu frapper la victime avec sa patte, puis lui donner des coups de pied

Sur la photo: un père a été jeté au sol par un kangourou en colère le jour de Noël

Suite à la crise estivale sans précédent des feux de brousse, de plus en plus de kangourous s’aventurent plus loin dans les banlieues à la recherche d’herbe et de nourriture plus vertes.

Dans la communauté côtière décontractée de South West Rocks, les habitants disent que les kangourous sont partout et deviennent un gros problème.

Les experts avertissent que si vous entrez en contact avec un gros kangourou, il vaut mieux le laisser tranquille car il peut causer de graves dommages – comme le montre cette vidéo.

« Ils ont d’énormes griffes sur leurs mains avant qu’ils utiliseront pour s’accrocher, puis leurs pattes arrière sont toutes puissantes pour donner des coups de pied, donc ils sont couverts d’armes », a déclaré le gardien de zoo du parc animalier de Featherdale, Chad Staples.