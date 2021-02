Moment effrayant «  Un mari tueur attire sa femme enceinte au bord d’une falaise rocheuse pour un selfie avant de la pousser  »

C’est le moment effrayant où un homme attire sa femme enceinte vers le bord d’une falaise rocheuse pour un selfie quelques instants avant de la pousser à la mort.

Les flics ont accusé Hakan Aysal, 40 ans, d’avoir assassiné Semra Aysal, 32 ans, alors qu’il était en vacances à Butterfly Valley à Mugla, en Turquie, en juin 2018.

Les procureurs allèguent qu’Aysal a brutalement poussé sa femme de la falaise de 1000 pieds afin qu’il puisse encaisser l’assurance qu’il avait souscrite sur sa vie.

Le couple avait pris des photos sur la falaise, et les procureurs affirment que «l’accident» était en fait un meurtre commis par le mari.

Le motif d’Aysal était d’encaisser l’assurance qu’il avait précédemment souscrite, affirme-t-on.

À la suite du meurtre présumé, Aysal aurait contracté des prêts en son nom ainsi qu’une assurance accident personnelle de plus de 40000 £.

Après que la police a révélé l’enquête sur Aysal, un touriste a déterré des images du couple sur la falaise quelques instants avant le meurtre présumé.

Le clip semble montrer Aysal tenant la main de Semra alors qu’ils descendaient la falaise vers la mer.

En descendant plus loin, on les voit debout derrière un rocher alors qu’ils regardent la Méditerranée.

Le touriste qui a filmé le clip a affirmé avoir vu Aysal agir étrangement et a prédit que l’un des deux tomberait de la falaise.

La police utilise maintenant les images dans son enquête sur Aysal.

Les procureurs ont affirmé que la seule raison pour laquelle ils étaient restés assis au sommet de la falaise pendant trois heures était pour qu’il puisse s’assurer qu’il n’y avait personne.

Dès qu’il s’est rendu compte qu’ils étaient seuls, il l’a tuée délibérément en la poussant du haut de la falaise, selon les procureurs.

L’acte d’accusation a également noté qu’Aysal avait réclamé le paiement d’assurance peu de temps après, mais il a été refusé lorsque la nouvelle de l’enquête a été révélée.

Dans une interview vidéo, le tribunal a entendu le frère de la victime, Naim Yolcu, qui a déclaré: «Lorsque nous sommes allés à l’Institut de médecine légale pour récupérer le corps, Hakan était assis dans la voiture.

« Ma famille et moi avons été détruits, mais Hakan n’a même pas semblé triste. »

Il a ajouté: « Ma sœur était toujours contre les emprunts. Cependant, après sa mort, nous avons appris qu’elle avait trois emprunts contractés par Hakan au nom de ma sœur.

« De plus, Hakan avait peur des hauteurs, quel sport extrême va-t-elle faire quand elle a peur des hauteurs? »

Interrogé sur les primes d’assurance douteuses, Aysal a déclaré: « Je m’intéresse aux sports extrêmes depuis 2014; parachute, saut à l’élastique, rafting. C’est pourquoi j’avais une assurance-vie avant de me marier. »

Aysal a également été interrogé sur l’article de l’assurance individuelle accident qui déclarait qu’il était l’héritier en cas de décès.

Aysal a déclaré: « Je n’ai pas beaucoup examiné la politique. Le banquier a arrangé la paperasse.

«Je viens de l’apporter à ma femme pour qu’elle soit signée. Je ne savais pas qu’il y avait un tel article.

Il a nié être responsable de sa mort, déclarant: «Après avoir pris une photo, ma femme a mis le téléphone dans son sac.

«Plus tard, elle m’a demandé de lui donner le téléphone. Je me suis levé et j’ai entendu ma femme crier derrière moi quand je me suis éloigné de quelques pas pour sortir le téléphone de son sac.

« Quand je suis retourné, elle n’était pas là. Je n’ai pas poussé ma femme. »