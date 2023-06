Moment effrayant Un djihadiste britannique de 19 ans surveille des flics alors qu’il planifiait une attaque terroriste à Londres avant d’être acheté par sa propre mère

C’est le moment effrayant où un adolescent djihadiste a traqué des flics alors qu’il planifiait une attaque terroriste avant de dire à sa petite amie : « Cible atteinte ».

Matthew King, 19 ans, a effectué des missions de reconnaissance dans un poste de police, une gare et un tribunal d’instance de Londres.

Matthew King a traqué des policiers alors qu’il effectuait des missions de reconnaissance

L’aspirant terroriste adolescent a maintenant été emprisonné à vie Crédit : PA

Le fanatique local de l’ISIS s’est vanté de ses plans sanguinaires sur Snapchat et a dit à sa petite amie : « Je veux juste tuer des gens ».

Les complots meurtriers de King n’ont été contrecarrés que lorsque sa propre mère l’a envoyé à la police par crainte de son comportement radical.

Il a maintenant été emprisonné à perpétuité avec une peine minimale de six ans après avoir plaidé coupable de préparation d’attentats terroristes.

Le Old Bailey a entendu comment King s’est « auto-radicalisé » en ligne pendant la pandémie de Covid alors qu’il se déversait sur la propagande de l’Etat islamique.

L’ancien chrétien a commandé des vêtements d’opérations spéciales chez lui à Wickford, dans l’Essex, et a créé un compte avec le magasin Knife Warehouse.

Il a également effectué une surveillance « hostile » d’éventuels sites d’attaques terroristes et a parlé à sa petite amie en ligne de ses fantasmes déformés.

Des images effrayantes montraient King regardant un groupe de policiers se tenant devant le tribunal de première instance de Stratford.

Il avait repéré des emplacements possibles pour son attaque planifiée et a partagé une image des officiers sur Snapchat avec la légende : « Cible acquis ».

Le djihadiste au visage de bébé a également filmé de courts clips à l’extérieur d’un poste de police et d’une caserne de l’armée et a mis à jour son statut WhatsApp pour « Tuer les non-musulmans, où que vous les voyiez ».

King « a activement souhaité » se rendre en Syrie ravagée par l’Etat islamique et a juré d’attaquer la Grande-Bretagne si ses plans étaient perturbés.

Il a commencé à discuter de plus en plus avec sa petite amie du Web, nommée Miss A, qui a « encouragé » ses plans de plus en plus brutaux.

L’adolescent lui a dit « Je veux juste tuer des gens » et a révélé qu’il voulait « torturer, mutiler et tuer des militaires ».

Lors de discussions sur des forums de discussion, King a exprimé son désir de devenir un martyr et a qualifié Oussama Ben Laden de « grand homme« .

Le décrochage scolaire a été signalé au programme de prévention du terrorisme par sa mère, qui avait remarqué un changement dans son comportement.

Elle a dit que son fils parlait de « trouver la foi » et avait commencé à porter des vêtements islamiques traditionnels alors qu’il se convertissait à l’islam.

Mais King a également montré des signes qu’il avait été radicalisé – marquant ses sœurs « s ** gs » pour leurs vêtements et montrant des vidéos extrémistes à sa mère.

Lorsqu’il a été arrêté, King a déclaré aux officiers: « Je ne crois pas au Royaume-Uni loila seule loi à laquelle je crois est la loi d’Allah.

Le juge Mark Lucraft a fait l’éloge de sa mère en disant: « Elle a pris la décision très audacieuse d’alerter Prevent lorsqu’elle avait des inquiétudes pour son fils.

« Cela n’a pas dû être une chose facile à faire en premier lieu et à mon avis, c’est absolument la bonne chose à faire. »

Le commandant Dominic Murphy, qui dirige le comptoir de la police métropolitaine terrorisme commandement, a déclaré qu’une attaque était « imminente ».

Le chef a déclaré qu’une atrocité avait été déjouée grâce aux appels à la ligne d’assistance téléphonique antiterroriste et à la police locale de membres du public.

King a jalonné des emplacements possibles pour son attaque terroriste Crédit : PA

Cela comprenait une gare et une caserne de l’armée Crédit : PA

King a dit à sa petite amie qu’il voulait tuer Crédit : PA

Il a commandé du matériel d’opérations spéciales en ligne Crédit : PA