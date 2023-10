C’est le moment où un avion de combat chinois est sur le point de s’écraser en vol avec un bombardier américain dans la mer de Chine méridionale.

Des images montraient mardi l’avion à réaction chinois J-11 s’approchant à seulement 10 pieds de l’avion B-52.

Un pilote chinois de J-11 a intercepté dangereusement un B-52 de l’US Air Force au-dessus de la mer de Chine méridionale Crédit : Flash info

L’avion à réaction s’est approché à seulement 10 pieds de l’avion américain Crédit : Flash info

Les responsables américains ont déclaré que cette décision mettait inutilement les deux pilotes en danger. Crédit : Reuters

Il s’agit de la dernière initiative en date dans le cadre de ce que les responsables américains ont décrit comme un comportement de plus en plus risqué de la part des avions militaires chinois.

L’armée américaine a critiqué à la fois le pilote et la manœuvre, affirmant que cela mettait inutilement les deux pilotes en danger.

Ils ont ajouté que le B-52 de l’US Air Force menait légalement des missions de routine au-dessus des eaux internationales de la mer de Chine méridionale lorsque l’avion chinois identifié s’est approché “à une vitesse excessive”.

Le pilote chinois a ensuite “volé de manière dangereuse et non professionnelle, faisant preuve d’un mauvais sens du vol en volant en dessous, devant et à moins de 10 pieds du B-52, mettant les deux avions en danger de collision”, indique le communiqué militaire américain.

“Nous craignons que ce pilote n’ait pas réalisé à quel point il était sur le point de provoquer une collision”, ont déclaré les responsables, indiquant que l’incident aurait pu être un accident.

Plus tôt en mai, un autre avion de combat chinois a failli s’écraser sur un avion de surveillance américain au-dessus de la mer de Chine méridionale.

Cette rencontre rapprochée a été qualifiée de « inutilement agressive » par le Pentagone, qui a critiqué ses rivaux du Pacifique pour cette manœuvre dangereuse.

Selon le commandement américain pour l’Indo-Pacifique, un avion chinois J-16 a survolé l’avion américain RC-135 et l’a forcé à survoler ses turbulences.

Les images enregistrées depuis le cockpit de l’Américain montrent l’incident terrifiant survenu la semaine dernière.

L’avion de guerre chinois a été vu passer devant le RC-135, laissant une traînée de secousses dans son sillage.

L’équipage de l’armée de l’air américaine a alors semblé se stabiliser, alors que leur avion tremblait de manière incontrôlable.

Le J-16 disparaît alors dans l’espace aérien international.

Même si personne n’a été blessé, les chefs de l’armée de l’air américaine ont fustigé la Chine pour ses actions.

Le commandement américain a déclaré : « Le pilote de la RPC a volé directement devant le nez du RC-135, obligeant l’avion américain à traverser les turbulences de son sillage.

“Le RC-135 menait des opérations sûres et régulières au-dessus de la mer de Chine méridionale dans l’espace aérien international, conformément au droit international.

« Les États-Unis continueront à voler, naviguer et opérer – en toute sécurité et de manière responsable – partout où le droit international le permet.

“La Force conjointe indo-pacifique continuera de voler dans l’espace aérien international dans le respect du droit international pour la sécurité de tous les navires et aéronefs.

“Nous attendons de tous les pays de la région Indo-Pacifique qu’ils utilisent l’espace aérien international en toute sécurité et conformément au droit international.”