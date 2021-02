Moment effrayant, tante reconstitue comment elle a étranglé et coupé son neveu en 25 morceaux pour avoir «  joué de la musique trop fort  »

CECI est le moment effrayant où une tante reproduit comment elle a étranglé et coupé son neveu en 25 morceaux pour «jouer de la musique trop fort».

Olesya Komissarova, 28 ans, mère de trois enfants, a admis avoir tué l’écolier Bogdan Krivko à Krasnodar, en Russie.

Après avoir assassiné l’enfant de neuf ans, elle a coupé son corps avec un couteau en 25 morceaux.

Elle a ensuite essayé de brûler les restes du garçon dans un four.

Komissarova a jeté d’autres parties du corps dans une fiole agricole de 50 litres et a versé du sable et de l’eau de Javel à l’intérieur.

Pendant les 13 mois suivants, elle a complété le mélange pour éviter d’être découverte.

Mais elle a été prise après que la puanteur de la fiole de fer soit devenue insupportable dans la chaleur intense de l’été.

«Je dois être punie d’une peine complète, sans aucune clémence», a-t-elle déclaré devant le tribunal.

Cependant, lors de la détermination de la peine, les facteurs «atténuants» de son «remords» et de ses enfants mineurs l’ont amenée à être emprisonnée pendant 13 ans, contre 20 ans au maximum. Komissarova a des jumeaux âgés de trois ans et un enfant plus âgé.

Les parents de sa victime sont des parents de son mari.

Le garçon a été vu pour la dernière fois en mai 2019, et le tueur a rejoint sa mère Natalya Krivko, 32 ans, pour le chercher.

« Pendant qu’il était chez elle, le garçon a écouté à haute voix de la musique qui pourrait réveiller les enfants endormis de la femme », a déclaré un communiqué du Comité d’enquête russe.

«Il y a eu une dispute entre eux, au cours de laquelle l’attaquant a étranglé le jeune garçon.

«Par la suite, elle a caché les traces du crime.

MAUVAIS ÉTRANGER

Komissarova a déclaré aux détectives qu’après avoir étranglé le garçon «il est tombé du canapé».

Utilisant un mannequin pour faire une démonstration, elle a déclaré: «Il mentait comme ça. Il était bleuâtre, ne respirait pas.

«J’ai réalisé qu’il était mort. Je l’ai pris sous ses aisselles et l’ai traîné dans la salle de bain.

Elle a démembré le garçon dans le bain avant de jeter les parties de son corps dans la grange.

Komissarova a déclaré qu’elle avait caché son smartphone et son haut-parleur portable.

Il y avait eu des craintes que Bogdan ait été enlevé et qu’il ait été mis sur la liste fédérale des personnes recherchées de la Russie.

Sa détention a choqué les habitants du village de Bagovskaya, région de Krasnodar.

La voisine Irina a déclaré: «Nous soupçonnions quiconque, mais pas elle.

«Lorsque l’enfant a disparu, elle était avec ses parents et a aidé aux recherches.

«Elle est allée voir des diseuses de bonne aventure avec sa mère et l’a soutenue. Elle a même réussi un test de détecteur de mensonge pour dire qu’elle était propre.